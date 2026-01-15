中壢已經沒有台灣人了！網紅實際走訪驚呆：移民政策的縮影

不少網友有感而發，認為中壢已經沒有台灣人。（資料照／賴佑維、呂筱蟬攝）

台灣網路社群日前因一句「中壢市區已經沒有台灣人了！」掀起大批網友共鳴，不少在地人則感嘆沒了小時候的味道，但也有人呼籲尊重異國文化。對此，旅遊型YouTuber「走跳保羅與Tiff」實際走訪中壢探討當地的移工文化。

YouTube頻道「走跳保羅與Tiff」10日上傳影片，並用「台灣中壢，已經沒有台灣人了！？一出中壢車站，立馬到東南亞！街上全是越南人、菲律賓人、印尼人和泰國人」為標題，目的在透過旅行來體驗、探討當地的移工文化。

廣告 廣告

可以從畫面看到，一走出中壢火車站後，越往聖心天主教堂方向走，映入眼簾的都是以外籍移工為消費族群的店家，包含咖啡店、美髮店，甚至是街頭販賣的衣服攤販，都標示著各式各樣的語言，而且價格十分便宜，就連街邊小吃都意外的好吃，均有異國料理的特色。

在逛完後，「走跳保羅與Tiff」感性表示，「中壢的變化，某種程度上就是台灣經濟發展與移民政策的縮影，移工們在這裡工作賺錢談戀愛，存下人生第一桶金，我想他們的生活方式，早就已經成為中壢，甚至整個台灣文化中很重要的一部分」。

最後，他呼籲大家不妨來到中壢體驗看看當地的異國餐廳，感受這股支持台灣運作的溫暖力量，「對我們來說，這裡看到的吃到的喝到的都是異國風情，但對於他們來說，卻是思念家鄉，離家鄉最近的地方」。

影片曝光後，底下網友紛紛留言，「以後想去東南亞旅遊...不用！直接來中壢就好」、「他們撐個幾年可以回去養家生小孩，我們要撐一輩子所以生不了小孩」、「20年前在中壢念書的時候，同學就說你想去東南亞，去後站就出國了」、「以我的年紀去看現在的中壢 ，心裡其實有酸酸的感覺」、「人家外勞來台打工一個月3~5萬，做三年就能回家蓋房子或買一間房，台灣人同樣薪水做一輩子連廁所都買不起，外勞年輕人比台灣年輕人幸福」。

更多中時新聞網報導

頑童愛打電玩 瘦子被虧雷隊友

鳳小岳合作葉芷妤 打造驚悚隱形人

澳網》接發球落空 周杰倫澳網1球快閃