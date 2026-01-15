中壢已經沒有台灣人了！YTR拍旅遊影片意外掀論戰 網全炸鍋了

娛樂中心／台北報導

走跳保羅與Tiff」日前拍片介紹桃園中壢火車站的美食地圖。（圖／翻攝自Youtube）

旅遊美食YTR「走跳保羅與Tiff」日前拍片介紹桃園中壢火車站的美食地圖，因影片標題寫著「台灣中壢，已經沒有台灣人了！？一出中壢車站，立馬到東南亞！」，副標則標註「街上全是越南人、菲律賓人、印尼人和泰國人」，意外掀起網路兩派論點交峰。

影片透露假日主要消費族群已轉為移工朋友。（圖／翻攝自Youtube）

「走跳保羅與Tiff」影片中介紹了一件衣服只要30元的菲律賓市集、街頭小吃、菲律賓式自助餐，還之後則往後站拍攝印尼料理，並分享越南金飾文化、越共風格咖啡廳，以及中平商圈現況，影片透露假日主要消費族群已轉為移工朋友。配文寫道：移工們是台灣經濟的重要支柱，他們在最辛苦的崗位上努力，為的是回鄉蓋房、供家人上學。對我們來說是「異國美食」，對他們來說，卻是離家鄉最近的溫暖力量。目前影片已累計高達77萬瀏覽人次，不少網友看了很有感，卻也掀起網路兩派論點，

一派珍惜且享受異國美食與東南亞風情「希望他們在台灣都能平安快樂」、「我是新二代~~~我媽是當年來台灣工作的印尼人 真的要很感謝她們 才能撐起來~~~」、「我覺得挺好 他們比台灣人會經營」但也有持不同觀點的網友：「他們得到思念家鄉味，我卻失去我從小到大的家鄉味。」、「不需要用溫馨的音樂和遠離家鄉打拼詞彙，來包裝這些多年來沒有規劃和無力的政策」…

