中壢已經沒有台灣人？ 逛街如置身東南亞 網友：現在消費要靠他們

桃園是全台新住民與移工數一數二多的城市，中壢火車站周圍約有百家東南亞商店。有網友表示，行走在中壢街頭如同在東南亞，並表示「中壢市區已經沒有台灣人了」，貼文引起廣大討論，不少人認可原PO的話，也有人探討此現象的原因以及中壢市區現況。

有網友表示，行走在中壢街頭如同在東南亞，並誇張地表示「中壢市區已經沒有台灣人了」。（圖／翻攝Google Maps）

一名網友在Threads發文表示，自己走在中壢街頭，彷彿身在泰國或菲律賓，並誇張地寫道：「我正式宣佈 中壢市區已經沒有台灣人了」。

貼文曝光後，不少網友表示認同，「中壢人都跑去大江跟青埔或台北逛了，站前真的是移工的天下」、「常搭中壢往觀音經（新坡）的客運，有時覺得整車就我跟司機才是外國人」、「自己是越南人，我都嚇到了」、「甚至連街景都像」，也有人曬出中壢街頭影片寫道：「半個台灣人都沒有」。

不過，也有一部分人探討此現象背後的原因和影響，「別在那邊歧視了，現在沒有這些外籍朋友來台灣，台灣多少產業要關門了⋯」、「不就是說明台灣很需要這些移工嗎？」、「很多台灣人不做的工作都是外籍人士願意做，其實他們並不是缺錢，但在台灣工作賺錢生活水準都遠比他們的國家還要輕鬆舒適，是台灣人自己真的要加油」、「比台灣人敢花，現在消費要靠他們」、「桃園、台中一些地方也是沒台灣人的感覺，而且不能小看他們，跟他們聊天，會發現很多人薪水都6～8萬」。

部分人認為中壢的狀況很正常，「我覺得很棒～台灣是民族大融爐」、「步行街有泰國店可以逛美妝，牛仔褲都可以買，泰奶也好喝」，也有中壢人分享，自己從10歲開始學兒童美語，16歲開始在中正路上打工，「我的英文完全中壢街頭練的，可以適應多種不同的英語口音」。有人則建議，「真心覺得中壢可以認真發展東南亞文化特區，類似中國城那樣」。

