中壢巷弄裡的日式療癒！秋甜kakigori季節限定刨冰，HERO 2001太妃糖風味層次豐富
有些店，一走進去就讓人心裡變得柔軟；
位在中壢巷弄裡的秋甜kakigori ，就是這樣一家會讓人駐足的店。
再訪秋甜kakigori 熟悉的感覺依舊，
斑駁的木門、垂掛的吊燈、綠意盎然的植栽，
整個入口就像是一張雜誌照片；安靜、乾淨、卻又有著生活的溫度。
我記得第一次造訪時就被它深深吸引，
這回再訪，依舊覺得心裡被治癒，
這裡賣的不是華麗的甜點，
而是 一碗有情緒與故事的日式刨冰，
每一匙都像在說一個屬於「季節」的故事。
這次我們點了二個刨冰，
分別是HERO 2001、虎與龍 2005，
這裡的菜單似乎有新增一些品項，
也讓我想試試，不過等會就要吃晚餐了，
所以我們今日就先吃個冰就好嚕
HERO 2001｜$160
自製太妃糖漿、奶漿、鹽炒堅果、自製鮮奶酪、咖啡寒天、自製奶油酥餅。
這碗刨冰是甜點與香氣的多重奏，
太妃糖的焦香像是午後陽光的味道，
鹽炒堅果帶來一絲鹹香的驚喜，
而鮮奶酪與咖啡寒天則在口中交疊出溫潤層次；
每一口都讓人想慢一點吃， 因為甜味裡藏著秋天的氣息與時間的柔軟。
虎與龍 2005｜$160
黑糖蜜、黃豆粉、黑糖蕨餅、自製芝麻鮮奶酪、自製奶漿、萬丹蜜紅豆。
這碗是日本味的經典重現，
黑糖的深邃香氣遇上黃豆粉的溫柔粉香， 紅豆的甜在嘴裡緩緩擴散，
芝麻鮮奶酪則像是收尾的一筆詩。
整碗吃下去，就像回到了京都宇治的午後，
是那種「靜靜的幸福」，不需多言。
老闆娘據說是我的粉絲（笑），
看到我們來，特別招待了一串烤糰子與一杯「奶油開心果美式」。
烤糰子的外層微焦，咬下去香氣撲鼻，
刷上的醬汁帶著微甜與醬油香， 那一瞬間，
彷彿回到日本的夏日廟會。
至於那杯奶油開心果美式，是我近期喝過最特別且喜歡的一杯；
開心果的堅果香與奶油的滑順融合得剛好，
淡淡果香在口中停留良久，
像是在甜與苦之間找到一種成熟的平衡。
在秋甜，時間會變得慢一點
秋甜的空間不大，但每一個角落都充滿巧思，
木質的桌椅、乾燥花、柔黃的燈光、 就連那微微透著光的門窗，
都有一種「被時間收藏」的美感。
你可以坐在門口那張圓桌前， 看光影在木椅上遊走，
或者靜靜看著老闆娘在吧台後忙碌， 為客人準備下一碗甜冰。
這裡的甜，不只是味覺上的， 更是一種溫柔的生活節奏；
吃完刨冰，心也變得輕盈起來。
秋甜kakigori 刨冰喫茶｜咖啡
地址：320桃園市中壢區福星六街69號1樓
營業時間：12:30–20:30
店休日：不定特休請見Google，或請看ig
（10月公休日1、7、14、22、29）
文章來源：快樂雲愛旅行
其他人也在看
一顆蛋糕收進整座果園！BAC秋天限定甜點一次爽吃7種水果
秋風微涼，陽光柔和，下午吃塊蛋糕正享受。「BAC」以秋天的果園為靈感，推出全新限定蛋糕「鮮果秋之頌」，把整座果園的繽紛收進一顆蛋糕裡，一次能嘗到7種水果，讓甜點控的味蕾，填滿秋天的優雅和豐盛。鏡報 ・ 1 天前
走進彰化秋色裡 欒樹隧道、森林系咖啡、落羽松餐廳！超可愛雲朵公車必打卡
走進彰化的秋色旅程，感受被金黃與暖橘包圍的浪漫氛圍！不論是延伸數公里的欒樹隧道、藏身山林間的玻璃屋咖啡館，還是映著落羽松倒影的夢幻餐廳，都讓人沉醉在秋日的柔光裡。Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 8 小時前
裴社長小吃手記16／基隆外帶美食
現在我吃基隆小吃，大多是拜託朋友外帶給我，所以我就叫它基隆外帶美食，可以去現場的話，當然更好吃。不過即使是外帶也是好吃的。我《鏡週刊》的同事可以做證。自從開始錄《裴社長吃喝玩樂》，我除了帶同事去外面吃小吃，也會利用中午開會完，買東西回來和大家一起分享，聽大家的意見，等於在公司開小吃團膳。一傳十、十傳百，大家都想試吃，所以從一開始的3、4位、10位，到現在的25份。大家吃得不亦樂乎，他們都可以做證。鏡週刊Mirror Media ・ 20 小時前
巴黎人氣品牌Polène讓明星手袋穿上了針織毛衣？獻給時尚迷溫暖又可愛的驚喜
巴黎小眾品牌Polène受到全球的時髦人士喜愛，在台灣也累積了不少粉絲，Polène簡約而有特色的包型設計，幾乎難以在其他品牌之間看到，即便Logo小小的，依然具有超高識別度。而2025年秋冬季節正式來臨前，Pomarie claire 美麗佳人 ・ 1 天前
新光三越高雄左營店週年慶 11/6-30強勢登場 攜手人氣IP打造限量卡友禮
【記者 王雯玲／高雄 報導】新光三越高雄左營店週年11/6-11/30年度壓軸鉅獻，網羅最獨家、備貨最齊全的趨台灣好報 ・ 1 天前
APEC轉播秀「台灣」字樣 稱是南韓晶片競爭者
APEC領袖峰會登場，我方代表林信義出場順序是第5位，而活動現場媒體中心轉播介紹字卡，國家名稱不僅打上「台灣」，還有秀出中華民國國旗圖示，並以「主要經濟夥伴」和「晶片競爭者」來介紹台灣。另外，參與部長會議的經貿辦總談判代表楊珍妮與國科會主委吳誠文，也陸續釋出場邊會晤內容，吳誠文向美方強調，要在科技領域加強合作，而楊珍妮也和美方副貿易代表談及關稅議題。公視新聞網 ・ 6 小時前
打壓員工快沒命？血液基金會遭控「刁難會務假」急發聲：皆遵守規定
血液基金會企業工會、台灣醫療工會聯合會等多個團體今（30）日上午赴勞動部前抗議，高喊「打壓員工、快要沒命」，指控血液基金會違反今年（2025）6月與工會達成的和解協議，持續刁難工會幹部申請會務假，甚至有幹部因此想退出工會。對此，血液基金會回應，遵守工會法規定，不會為難或干預工會活動，也不會刁難工會幹部申請會務假辦理會務。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
香港單車節11/30舉行 6,000 名額開放報名
由香港旅遊發展局主辦，香港年度最大型單車盛事「新鴻基地產香港單車節」將於11月30日舉行，將開放 6,000個名額予本地、内地及海外單車手參與，今年部份項目採用嶄新路線及加入更豐富體驗，提升活動吸引力。七逗旅遊網 ・ 1 天前
hololive常闇永遠2nd演唱會「SHINier」華麗結束，將為《泛而不精的我被逐出了勇者隊伍》唱主題曲
hololive 四期生常闇永遠（常闇トワ）第二場個人演唱會「SHINier」在 29 日晚間有明體育館展開，包括現場演奏以及帥氣可愛主題衣裝，與共達 19 手的精采演出，帥氣可愛努力的 TMT 能完成這樣的壯舉太棒了！Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
2025花蓮太平洋溫泉季」熱力登場 英雄泉×美人湯 共譜縱谷療癒之美
2025花蓮太平洋溫泉季」熱力登場 英雄泉×美人湯 共譜縱谷療癒之美十華整合行銷 ・ 1 天前
產後腰背痛好困擾？醫師點名做到7件事，輕鬆緩解產後疼痛難題
產後要哺乳、抱孩子，很多媽咪卻發現一彎腰就不舒服或無法支撐太久，產後腰痠背痛真的是沒有好好坐月子造成的嗎？其實，產後容易腰痠背痛的可能原因很多，多鍛鍊核心肌群、攝取充足蛋白質、飲用杜仲水、熱敷穴位、提升睡眠品質都有助於改善，若能在備孕時就把肌力練起來，更能提前預防！姊妹淘 ・ 15 小時前
剛回暖一天！明氣溫下探1字頭 持續時間曝光
剛回暖一天！明氣溫下探1字頭 持續時間曝光EBC東森新聞 ・ 1 天前
正國會力挺林岱樺參選市長 陳其邁：尊重民主及初選制度
[Newtalk新聞] 針對民進黨正國會掌門人林佳龍發文力挺林岱樺參選市長，高雄市長陳其邁今(30)日出席「2025大海開吃記者會」接受媒體聯訪表示，幾位候選人在立法院都是好同事，我們尊重初選機制，也尊重中央選對會的佈局跟協調。 陳其邁指出，黨內就尊重民主的制度，幾位候選人的表現也都非常的有風度，最近都提出非常好的政策，過去在立法院，他們也都是好同事，在爭取支持高雄的預算也都非常非常的認真。 他說，初選過程難免都會，也隨著選舉的節奏，當然也會有快也會有慢，也會有不同的佈局。所以如果在整個選舉的節奏，或是在選舉的過程，中央也有選對會，會來負責協調相關的事項。所以我們尊重初選機制，也尊重選對會的佈局跟協調。查看原文更多Newtalk新聞報導正國會出手相挺？林佳龍震撼表態挺「不貪不取的林岱樺」網友炸鍋正國會王義川、卓冠廷發文挺林岱樺選高雄！網轟｢民進黨嫌票太多｣新頭殼 ・ 1 天前
中央社2025智慧永續城市國際論壇（2） (圖)
中央社「2025智慧永續城市國際論壇」30日在台北舉行，活動以「以人為本．智慧賦能」為主題，邀集產官學研代表齊聚一堂，探討AI、5G與數據治理如何推動城市永續轉型，打造以人為核心的智慧治理藍圖。中央社 ・ 1 天前
桃園假日就醫不再難！4處UCC輕急症中心11／2上線
為解決民眾假日就醫困難問題，並有效分流輕症病患，桃園市政府衛生局積極配合衛生福利部政策，自 11月2日 起開辦假日輕急症中心（Urgent Care Center, UCC），桃園市共設置4處據點，分別為龜山大明醫院、龍潭敏盛醫院、大園敏盛醫院及中壢中美醫院，提供民眾於假日可即時獲得適切醫療照護的新選擇。中時新聞網 ・ 1 天前
華航12／3開航鳳凰城 機票最低19,440元起、Sony高音質降噪耳機伴飛
華航（2610）歡慶12月3日開航鳳凰城航線，祭出機上好禮、地面大獎搶客。在即將於11月7日開展的ITF台北國際旅展，購買華航直飛鳳凰城機票最低未稅價19,440元起；並聯手Sony送好禮，凡於12月及1月搭乘台北飛往鳳凰城航班的全艙等旅客，每班將抽出三位幸運兒獲得高解析音質降噪耳機。中時財經即時 ・ 1 天前
美國貧富差距失控！華爾街大咖揭隱憂：頂尖1％成救命稻草
億萬富豪、橋水基金創辦人雷．達利歐（Ray Dalio）近日於沙烏地阿拉伯《財富全球論壇》上指出，美國正面臨嚴重的結構性危機，核心問題在於貧富差距不斷擴大，導致經濟與政治體系逐漸失衡。中時財經即時 ・ 1 天前
麻將協會藏賭場遭警搜索 群眾對街圍觀 警逮29人
台北市北投區一間麻將協會因暗藏賭場而被警方查獲，現場帶走29人偵辦，引起當地居民圍觀。這間位於中和街上的麻將協會經營約2年，期間曾更換負責人，已被警方查獲3次。警方搜索行動中查扣超過15萬元賭資和抽頭金，並帶回38歲李姓負責人及28名賭客。據了解，該賭場以「不審核身分」吸引賭客，待民眾進入後才索取所謂的「清潔費」，實為以合法掩護非法的賭博場所。TVBS新聞網 ・ 1 天前
MLB／洛時痛批道奇正在四分五裂 隊史最偉大陣容快要變歷史
道奇隊今在世界大賽第5戰又以1：6不敵藍鳥隊，挑戰2連霸陷入2勝3敗絕境，「洛杉磯時報」毫不留情痛批，這支棒界最富有的球隊正在四分五裂，很快就會在另一個國家面臨另一個現實，就是輸掉世界大賽。 藍...聯合新聞網（運動） ・ 1 天前
GENBLUE幻藍小熊飛美國遭遣返認「很錯愕跟無法置信」 預告11/8高流演唱會有驚喜
GENBLUE幻藍小熊31日受邀做公益，邀請民眾透過「零錢捐」幫助弱勢兒童籌募營養餐費。她們的演唱會將在11月8日在高雄流行音樂中心登場，每天都為此排練到深夜，她們表示完全不需要刻意瘦身，因為光練舞練唱的運動量就已相當驚人！林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 10 小時前