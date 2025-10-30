中壢巷弄裡的日式療癒！秋甜kakigori季節限定刨冰，HERO 2001太妃糖風味層次豐富

有些店，一走進去就讓人心裡變得柔軟；

位在中壢巷弄裡的秋甜kakigori ，就是這樣一家會讓人駐足的店。

桃園中壢｜秋甜kakigori

再訪秋甜kakigori 熟悉的感覺依舊，

斑駁的木門、垂掛的吊燈、綠意盎然的植栽，

整個入口就像是一張雜誌照片；安靜、乾淨、卻又有著生活的溫度。

桃園中壢｜秋甜kakigori

桃園中壢｜秋甜kakigori

我記得第一次造訪時就被它深深吸引，

這回再訪，依舊覺得心裡被治癒，

桃園中壢｜秋甜kakigori

這裡賣的不是華麗的甜點，

而是 一碗有情緒與故事的日式刨冰，

每一匙都像在說一個屬於「季節」的故事。

廣告 廣告

桃園中壢｜秋甜kakigori

這次我們點了二個刨冰，

分別是HERO 2001、虎與龍 2005，

這裡的菜單似乎有新增一些品項，

也讓我想試試，不過等會就要吃晚餐了，

所以我們今日就先吃個冰就好嚕

桃園中壢｜秋甜kakigori

HERO 2001｜$160

自製太妃糖漿、奶漿、鹽炒堅果、自製鮮奶酪、咖啡寒天、自製奶油酥餅。

這碗刨冰是甜點與香氣的多重奏，

太妃糖的焦香像是午後陽光的味道，

桃園中壢｜秋甜kakigori

鹽炒堅果帶來一絲鹹香的驚喜，

而鮮奶酪與咖啡寒天則在口中交疊出溫潤層次；

每一口都讓人想慢一點吃， 因為甜味裡藏著秋天的氣息與時間的柔軟。

桃園中壢｜秋甜kakigori

虎與龍 2005｜$160

黑糖蜜、黃豆粉、黑糖蕨餅、自製芝麻鮮奶酪、自製奶漿、萬丹蜜紅豆。

這碗是日本味的經典重現，

黑糖的深邃香氣遇上黃豆粉的溫柔粉香， 紅豆的甜在嘴裡緩緩擴散，

桃園中壢｜秋甜kakigori

芝麻鮮奶酪則像是收尾的一筆詩。

整碗吃下去，就像回到了京都宇治的午後，

是那種「靜靜的幸福」，不需多言。

桃園中壢｜秋甜kakigori

老闆娘據說是我的粉絲（笑），

看到我們來，特別招待了一串烤糰子與一杯「奶油開心果美式」。

桃園中壢｜秋甜kakigori

烤糰子的外層微焦，咬下去香氣撲鼻，

刷上的醬汁帶著微甜與醬油香， 那一瞬間，

彷彿回到日本的夏日廟會。

桃園中壢｜秋甜kakigori

至於那杯奶油開心果美式，是我近期喝過最特別且喜歡的一杯；

開心果的堅果香與奶油的滑順融合得剛好，

淡淡果香在口中停留良久，

像是在甜與苦之間找到一種成熟的平衡。

桃園中壢｜秋甜kakigori

在秋甜，時間會變得慢一點

秋甜的空間不大，但每一個角落都充滿巧思，

木質的桌椅、乾燥花、柔黃的燈光、 就連那微微透著光的門窗，

都有一種「被時間收藏」的美感。

桃園中壢｜秋甜kakigori

你可以坐在門口那張圓桌前， 看光影在木椅上遊走，

或者靜靜看著老闆娘在吧台後忙碌， 為客人準備下一碗甜冰。

桃園中壢｜秋甜kakigori

這裡的甜，不只是味覺上的， 更是一種溫柔的生活節奏；

吃完刨冰，心也變得輕盈起來。

桃園中壢｜秋甜kakigori

桃園中壢｜秋甜kakigori

秋甜kakigori 刨冰喫茶｜咖啡

地址：320桃園市中壢區福星六街69號1樓

營業時間：12:30–20:30

店休日：不定特休請見Google，或請看ig

（10月公休日1、7、14、22、29）

文章來源：快樂雲愛旅行