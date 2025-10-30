Yahoo奇摩旅遊駐站達人

中壢巷弄裡的日式療癒！秋甜kakigori季節限定刨冰，HERO 2001太妃糖風味層次豐富

快樂雲愛旅行｜Yahoo旅遊達人
快樂雲愛旅行｜Yahoo旅遊達人
桃園中壢｜秋甜kakigori
桃園中壢｜秋甜kakigori

有些店，一走進去就讓人心裡變得柔軟；

位在中壢巷弄裡的秋甜kakigori ，就是這樣一家會讓人駐足的店。

桃園中壢｜秋甜kakigori
桃園中壢｜秋甜kakigori

再訪秋甜kakigori 熟悉的感覺依舊，

斑駁的木門、垂掛的吊燈、綠意盎然的植栽，

整個入口就像是一張雜誌照片；安靜、乾淨、卻又有著生活的溫度。

桃園中壢｜秋甜kakigori
桃園中壢｜秋甜kakigori
桃園中壢｜秋甜kakigori
桃園中壢｜秋甜kakigori

我記得第一次造訪時就被它深深吸引，

這回再訪，依舊覺得心裡被治癒，

桃園中壢｜秋甜kakigori
桃園中壢｜秋甜kakigori

這裡賣的不是華麗的甜點，

而是 一碗有情緒與故事的日式刨冰，

每一匙都像在說一個屬於「季節」的故事。

廣告
桃園中壢｜秋甜kakigori
桃園中壢｜秋甜kakigori

這次我們點了二個刨冰，

分別是HERO 2001虎與龍 2005

這裡的菜單似乎有新增一些品項，

也讓我想試試，不過等會就要吃晚餐了，

所以我們今日就先吃個冰就好嚕

桃園中壢｜秋甜kakigori
桃園中壢｜秋甜kakigori

HERO 2001｜$160

自製太妃糖漿、奶漿、鹽炒堅果、自製鮮奶酪、咖啡寒天、自製奶油酥餅。

這碗刨冰是甜點與香氣的多重奏，

太妃糖的焦香像是午後陽光的味道，

桃園中壢｜秋甜kakigori
桃園中壢｜秋甜kakigori

鹽炒堅果帶來一絲鹹香的驚喜，

而鮮奶酪與咖啡寒天則在口中交疊出溫潤層次；

每一口都讓人想慢一點吃， 因為甜味裡藏著秋天的氣息與時間的柔軟。

桃園中壢｜秋甜kakigori
桃園中壢｜秋甜kakigori

虎與龍 2005｜$160

黑糖蜜、黃豆粉、黑糖蕨餅、自製芝麻鮮奶酪、自製奶漿、萬丹蜜紅豆。

這碗是日本味的經典重現，

黑糖的深邃香氣遇上黃豆粉的溫柔粉香， 紅豆的甜在嘴裡緩緩擴散，

桃園中壢｜秋甜kakigori
桃園中壢｜秋甜kakigori

芝麻鮮奶酪則像是收尾的一筆詩。

整碗吃下去，就像回到了京都宇治的午後，

是那種「靜靜的幸福」，不需多言。

桃園中壢｜秋甜kakigori
桃園中壢｜秋甜kakigori

老闆娘據說是我的粉絲（笑），

看到我們來，特別招待了一串烤糰子與一杯「奶油開心果美式」。

桃園中壢｜秋甜kakigori
桃園中壢｜秋甜kakigori

烤糰子的外層微焦，咬下去香氣撲鼻，

刷上的醬汁帶著微甜與醬油香， 那一瞬間，

彷彿回到日本的夏日廟會。

桃園中壢｜秋甜kakigori
桃園中壢｜秋甜kakigori

至於那杯奶油開心果美式，是我近期喝過最特別且喜歡的一杯；

開心果的堅果香與奶油的滑順融合得剛好，

淡淡果香在口中停留良久，

像是在甜與苦之間找到一種成熟的平衡。

桃園中壢｜秋甜kakigori
桃園中壢｜秋甜kakigori

在秋甜，時間會變得慢一點

秋甜的空間不大，但每一個角落都充滿巧思，

木質的桌椅、乾燥花、柔黃的燈光、 就連那微微透著光的門窗，

都有一種「被時間收藏」的美感。

桃園中壢｜秋甜kakigori
桃園中壢｜秋甜kakigori

你可以坐在門口那張圓桌前， 看光影在木椅上遊走，

或者靜靜看著老闆娘在吧台後忙碌， 為客人準備下一碗甜冰。

桃園中壢｜秋甜kakigori
桃園中壢｜秋甜kakigori

這裡的甜，不只是味覺上的， 更是一種溫柔的生活節奏；

吃完刨冰，心也變得輕盈起來。

桃園中壢｜秋甜kakigori
桃園中壢｜秋甜kakigori
桃園中壢｜秋甜kakigori
桃園中壢｜秋甜kakigori

秋甜kakigori 刨冰喫茶｜咖啡

地址：320桃園市中壢區福星六街69號1樓

營業時間：12:30–20:30

店休日：不定特休請見Google，或請看ig

（10月公休日1、7、14、22、29）

文章來源：快樂雲愛旅行

其他人也在看

一顆蛋糕收進整座果園！BAC秋天限定甜點一次爽吃7種水果

一顆蛋糕收進整座果園！BAC秋天限定甜點一次爽吃7種水果

秋風微涼，陽光柔和，下午吃塊蛋糕正享受。「BAC」以秋天的果園為靈感，推出全新限定蛋糕「鮮果秋之頌」，把整座果園的繽紛收進一顆蛋糕裡，一次能嘗到7種水果，讓甜點控的味蕾，填滿秋天的優雅和豐盛。

鏡報 ・ 1 天前
走進彰化秋色裡 欒樹隧道、森林系咖啡、落羽松餐廳！超可愛雲朵公車必打卡

走進彰化秋色裡 欒樹隧道、森林系咖啡、落羽松餐廳！超可愛雲朵公車必打卡

走進彰化的秋色旅程，感受被金黃與暖橘包圍的浪漫氛圍！不論是延伸數公里的欒樹隧道、藏身山林間的玻璃屋咖啡館，還是映著落羽松倒影的夢幻餐廳，都讓人沉醉在秋日的柔光裡。

Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 8 小時前
裴社長小吃手記16／基隆外帶美食

裴社長小吃手記16／基隆外帶美食

現在我吃基隆小吃，大多是拜託朋友外帶給我，所以我就叫它基隆外帶美食，可以去現場的話，當然更好吃。不過即使是外帶也是好吃的。我《鏡週刊》的同事可以做證。自從開始錄《裴社長吃喝玩樂》，我除了帶同事去外面吃小吃，也會利用中午開會完，買東西回來和大家一起分享，聽大家的意見，等於在公司開小吃團膳。一傳十、十傳百，大家都想試吃，所以從一開始的3、4位、10位，到現在的25份。大家吃得不亦樂乎，他們都可以做證。

鏡週刊Mirror Media ・ 20 小時前
巴黎人氣品牌Polène讓明星手袋穿上了針織毛衣？獻給時尚迷溫暖又可愛的驚喜

巴黎人氣品牌Polène讓明星手袋穿上了針織毛衣？獻給時尚迷溫暖又可愛的驚喜

巴黎小眾品牌Polène受到全球的時髦人士喜愛，在台灣也累積了不少粉絲，Polène簡約而有特色的包型設計，幾乎難以在其他品牌之間看到，即便Logo小小的，依然具有超高識別度。而2025年秋冬季節正式來臨前，Po

marie claire 美麗佳人 ・ 1 天前
新光三越高雄左營店週年慶　11/6-30強勢登場　攜手人氣IP打造限量卡友禮

新光三越高雄左營店週年慶　11/6-30強勢登場　攜手人氣IP打造限量卡友禮

【記者 王雯玲／高雄 報導】新光三越高雄左營店週年11/6-11/30年度壓軸鉅獻，網羅最獨家、備貨最齊全的趨

台灣好報 ・ 1 天前
APEC轉播秀「台灣」字樣 稱是南韓晶片競爭者

APEC轉播秀「台灣」字樣 稱是南韓晶片競爭者

APEC領袖峰會登場，我方代表林信義出場順序是第5位，而活動現場媒體中心轉播介紹字卡，國家名稱不僅打上「台灣」，還有秀出中華民國國旗圖示，並以「主要經濟夥伴」和「晶片競爭者」來介紹台灣。另外，參與部長會議的經貿辦總談判代表楊珍妮與國科會主委吳誠文，也陸續釋出場邊會晤內容，吳誠文向美方強調，要在科技領域加強合作，而楊珍妮也和美方副貿易代表談及關稅議題。

公視新聞網 ・ 6 小時前
打壓員工快沒命？血液基金會遭控「刁難會務假」急發聲：皆遵守規定

打壓員工快沒命？血液基金會遭控「刁難會務假」急發聲：皆遵守規定

血液基金會企業工會、台灣醫療工會聯合會等多個團體今（30）日上午赴勞動部前抗議，高喊「打壓員工、快要沒命」，指控血液基金會違反今年（2025）6月與工會達成的和解協議，持續刁難工會幹部申請會務假，甚至有幹部因此想退出工會。對此，血液基金會回應，遵守工會法規定，不會為難或干預工會活動，也不會刁難工會幹部申請會務假辦理會務。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
香港單車節11/30舉行 6,000 名額開放報名

香港單車節11/30舉行 6,000 名額開放報名

由香港旅遊發展局主辦，香港年度最大型單車盛事「新鴻基地產香港單車節」將於11月30日舉行，將開放 6,000個名額予本地、内地及海外單車手參與，今年部份項目採用嶄新路線及加入更豐富體驗，提升活動吸引力。

七逗旅遊網 ・ 1 天前
hololive常闇永遠2nd演唱會「SHINier」華麗結束，將為《泛而不精的我被逐出了勇者隊伍》唱主題曲

hololive常闇永遠2nd演唱會「SHINier」華麗結束，將為《泛而不精的我被逐出了勇者隊伍》唱主題曲

hololive 四期生常闇永遠（常闇トワ）第二場個人演唱會「SHINier」在 29 日晚間有明體育館展開，包括現場演奏以及帥氣可愛主題衣裝，與共達 19 手的精采演出，帥氣可愛努力的 TMT 能完成這樣的壯舉太棒了！

Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
2025花蓮太平洋溫泉季」熱力登場 英雄泉×美人湯 共譜縱谷療癒之美

2025花蓮太平洋溫泉季」熱力登場 英雄泉×美人湯 共譜縱谷療癒之美

2025花蓮太平洋溫泉季」熱力登場 英雄泉×美人湯 共譜縱谷療癒之美

十華整合行銷 ・ 1 天前
產後腰背痛好困擾？醫師點名做到7件事，輕鬆緩解產後疼痛難題

產後腰背痛好困擾？醫師點名做到7件事，輕鬆緩解產後疼痛難題

產後要哺乳、抱孩子，很多媽咪卻發現一彎腰就不舒服或無法支撐太久，產後腰痠背痛真的是沒有好好坐月子造成的嗎？其實，產後容易腰痠背痛的可能原因很多，多鍛鍊核心肌群、攝取充足蛋白質、飲用杜仲水、熱敷穴位、提升睡眠品質都有助於改善，若能在備孕時就把肌力練起來，更能提前預防！

姊妹淘 ・ 15 小時前
剛回暖一天！明氣溫下探1字頭 持續時間曝光

剛回暖一天！明氣溫下探1字頭 持續時間曝光

剛回暖一天！明氣溫下探1字頭 持續時間曝光

EBC東森新聞 ・ 1 天前
正國會力挺林岱樺參選市長 陳其邁：尊重民主及初選制度

正國會力挺林岱樺參選市長 陳其邁：尊重民主及初選制度

[Newtalk新聞] 針對民進黨正國會掌門人林佳龍發文力挺林岱樺參選市長，高雄市長陳其邁今(30)日出席「2025大海開吃記者會」接受媒體聯訪表示，幾位候選人在立法院都是好同事，我們尊重初選機制，也尊重中央選對會的佈局跟協調。 陳其邁指出，黨內就尊重民主的制度，幾位候選人的表現也都非常的有風度，最近都提出非常好的政策，過去在立法院，他們也都是好同事，在爭取支持高雄的預算也都非常非常的認真。 他說，初選過程難免都會，也隨著選舉的節奏，當然也會有快也會有慢，也會有不同的佈局。所以如果在整個選舉的節奏，或是在選舉的過程，中央也有選對會，會來負責協調相關的事項。所以我們尊重初選機制，也尊重選對會的佈局跟協調。查看原文更多Newtalk新聞報導正國會出手相挺？林佳龍震撼表態挺「不貪不取的林岱樺」網友炸鍋正國會王義川、卓冠廷發文挺林岱樺選高雄！網轟｢民進黨嫌票太多｣

新頭殼 ・ 1 天前
中央社2025智慧永續城市國際論壇（2） (圖)

中央社2025智慧永續城市國際論壇（2） (圖)

中央社「2025智慧永續城市國際論壇」30日在台北舉行，活動以「以人為本．智慧賦能」為主題，邀集產官學研代表齊聚一堂，探討AI、5G與數據治理如何推動城市永續轉型，打造以人為核心的智慧治理藍圖。

中央社 ・ 1 天前
桃園假日就醫不再難！4處UCC輕急症中心11／2上線

桃園假日就醫不再難！4處UCC輕急症中心11／2上線

為解決民眾假日就醫困難問題，並有效分流輕症病患，桃園市政府衛生局積極配合衛生福利部政策，自 11月2日 起開辦假日輕急症中心（Urgent Care Center, UCC），桃園市共設置4處據點，分別為龜山大明醫院、龍潭敏盛醫院、大園敏盛醫院及中壢中美醫院，提供民眾於假日可即時獲得適切醫療照護的新選擇。

中時新聞網 ・ 1 天前

華航12／3開航鳳凰城 機票最低19,440元起、Sony高音質降噪耳機伴飛

華航（2610）歡慶12月3日開航鳳凰城航線，祭出機上好禮、地面大獎搶客。在即將於11月7日開展的ITF台北國際旅展，購買華航直飛鳳凰城機票最低未稅價19,440元起；並聯手Sony送好禮，凡於12月及1月搭乘台北飛往鳳凰城航班的全艙等旅客，每班將抽出三位幸運兒獲得高解析音質降噪耳機。

中時財經即時 ・ 1 天前

美國貧富差距失控！華爾街大咖揭隱憂：頂尖1％成救命稻草

億萬富豪、橋水基金創辦人雷．達利歐（Ray Dalio）近日於沙烏地阿拉伯《財富全球論壇》上指出，美國正面臨嚴重的結構性危機，核心問題在於貧富差距不斷擴大，導致經濟與政治體系逐漸失衡。

中時財經即時 ・ 1 天前
麻將協會藏賭場遭警搜索　群眾對街圍觀　警逮29人

麻將協會藏賭場遭警搜索　群眾對街圍觀　警逮29人

台北市北投區一間麻將協會因暗藏賭場而被警方查獲，現場帶走29人偵辦，引起當地居民圍觀。這間位於中和街上的麻將協會經營約2年，期間曾更換負責人，已被警方查獲3次。警方搜索行動中查扣超過15萬元賭資和抽頭金，並帶回38歲李姓負責人及28名賭客。據了解，該賭場以「不審核身分」吸引賭客，待民眾進入後才索取所謂的「清潔費」，實為以合法掩護非法的賭博場所。

TVBS新聞網 ・ 1 天前

MLB／洛時痛批道奇正在四分五裂 隊史最偉大陣容快要變歷史

道奇隊今在世界大賽第5戰又以1：6不敵藍鳥隊，挑戰2連霸陷入2勝3敗絕境，「洛杉磯時報」毫不留情痛批，這支棒界最富有的球隊正在四分五裂，很快就會在另一個國家面臨另一個現實，就是輸掉世界大賽。 藍...

聯合新聞網（運動） ・ 1 天前
GENBLUE幻藍小熊飛美國遭遣返認「很錯愕跟無法置信」 預告11/8高流演唱會有驚喜

GENBLUE幻藍小熊飛美國遭遣返認「很錯愕跟無法置信」 預告11/8高流演唱會有驚喜

GENBLUE幻藍小熊31日受邀做公益，邀請民眾透過「零錢捐」幫助弱勢兒童籌募營養餐費。她們的演唱會將在11月8日在高雄流行音樂中心登場，每天都為此排練到深夜，她們表示完全不需要刻意瘦身，因為光練舞練唱的運動量就已相當驚人！

林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 10 小時前