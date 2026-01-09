中壢平價早午餐店 把家味道端上每一個溫暖早晨

中壢高CP值早午餐選擇，平價也能吃得有質感（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

學生最愛的中壢早午餐 小店背後的親情故事

價格實在、選擇多元，一間隱身於學區巷弄的早餐店，靠著堅持零調理包、全自製菜單的真誠風味，在競爭激烈的市場中闖出一片天。

位於元智大學學區與中壢遠東路附近的每日早午餐，是許多學生與上班族的日常補給站。這不僅是一間提供中壢早午餐與中壢輕食推薦品項的早餐店，更是一段母女重逢後關於「家人、陪伴與重新出發」的故事。

創辦人回憶，母親早年經營火鍋店，自己從小耳濡目染，對餐飲始終懷抱熟悉感與熱情。疫情期間，母親因病需人照顧，兩人因此再度生活在一起，也開啟了全新的篇章。為了陪伴母親、同時延續家中熟悉的味道，她決定創立這間結合溫度與手作精神的早午餐店，讓每一道料理都成為連結親情與生活的橋樑。

中壢巷弄早餐推薦，創辦人母女同心，協力經營這間學生最愛的人氣早午餐店（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

從家庭照護走進元智大學早餐店市場

為了照顧母親，創辦人曾暫時放下原有的生活節奏，到早餐店打工。那段時光成為她人生的轉折點，在日復一日的備料與烹調中，她意外發現自己不僅擅長料理，更在這份簡單的日常裡找到了熱情與方向。

當母親逐漸康復後，母女倆決定攜手創業，在中壢元智大學附近開設屬於自己的店每日早午餐。這間小店以元智大學早餐店與元智學生美食推薦族群為主要客群，專為學生與通勤族設計貼心的早晨時光。每天清晨五點準時開門營業，讓趕著上課或上班的人，也能在出發前於內壢火車站早餐店周邊，享用一份現做、熱騰騰的幸福餐點。

中壢學區平價美食，用銅板價格吃到家常味（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

桃園中壢下午茶與手作料理的結合

店內販售的品項從中壢早餐拼盤、香濃咖哩飯到經典義大利麵，每一道料理都精心備料，完全不依賴料理包，堅持用心手作。創辦人將原堅果品牌「Daily」的精神延續到早午餐店，希望每一份出餐都帶著「家的味道」。

午後時段，每日早午餐也成為不少學生與上班族的桃園中壢下午茶選擇，這裡的手作甜點和輕食吐司，無論搭配一杯香醇咖啡或茶飲，都是與朋友聚會或單獨放鬆時的完美選擇。



不論是清晨急需營養的早餐，還是忙碌午後的小憩，每日早午餐都堅持提供新鮮、用心的美食，讓顧客能在每個時刻都能感受到溫暖與滿足。

中壢手作蛋餅飄香，藏著熟悉的家常味（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

中壢外送早餐 × 在地連結的新起點

除了提供溫馨的內用空間，每日早午餐也積極擴展外送服務，成為中壢外送早餐和元智早餐外送的首選。不論是透過 Uber Eats 還是 foodpanda 等平台，都能輕鬆享受新鮮美味的餐點。創辦人表示，希望透過每日一餐與顧客建立熟悉關係，也讓這間中壢平價美食小店成為學生、家庭與上班族的日常據點，一個將美食、情感與城市生活串聯的溫暖節點。



延伸閱讀 關於每日早午餐 這些你可能會想知道的



Q1：幾點開始營業？是否適合早起上班族？

A：店家每日早上 ５點準時開門，非常適合早班通勤者與早起讀書的學生，是中壢早午餐少見的「超早鳥」選擇。



Q2：有提供中壢外送早餐服務嗎？距離限制是？

A：有的，支援中壢 foodpanda 美食外送，元智大學周邊、內壢火車站一帶皆可配送，是不少人心中元智早餐外送首選。



Q3：付款方式有哪些？支援行動支付嗎？

A：除了現金，也支援 LINE Pay 與台灣 Pay，非常方便學生與上班族使用行動支付消費。



Q4：可以帶寵物嗎？店內有相關設計嗎？

A：這裡是中壢寵物友善空間，歡迎毛孩陪伴入內。店內空間寬敞，部分座位區域適合攜帶小型寵物共度用餐時光。



《每日早午餐》

地址：桃園市中壢區遠東路61號

連絡電話：03-433-5637

FB粉專：https://rink.cc/4mn45

Google地圖：https://rink.cc/hbx71

（最新資訊請以商家公告為準）