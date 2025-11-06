中壢平鎮警局防詐宣導表揚一起來

警方大力宣導防詐，仍有被騙，幸好有機警行員協助才免去破財。（照片平鎮警局提供）

記者丘安／中壢平鎮報導

為全面防杜詐騙，中壢與平鎮警方六日用不同方式來宣導；中壢警分局林鼎泰去大車隊宣導；平鎮分局長徐坤隆則是到銀行表揚與警方合作防堵詐騙成功的行員，兩分局長都鼓勵全民協力打詐，共同守護社會安全。

桃園市各警局雖都加強宣導防詐，但詐騙集團詐騙手法卻一再翻新，讓一些不知情民眾很容易上當受騙，平鎮警分局六日表示，日前該分局轄內有名現年二十八歲許姓男子，前往平鎮區環南路一家銀行欲提領一百四十萬元，和在網路上認識女友一起投資。

警方說，因許姓男子神情慌張、言詞閃爍，引起機警行員注意，行員一方面技巧性安撫拖延，另一方面迅速通報平鎮警分局員警到場，終次成功聯手勸阻了這幢詐騙；六日上午平鎮警局分局長徐坤隆特別前往這家銀行，除表揚即時阻詐有功人員外，也贈POLICE熊紀念品以表感謝。

中壢警分局則是在六日前往55688台灣大車隊桃園分公司進行反詐簡報宣導，警分局長林鼎泰表示，今年度中壢警分局已透過計程車司機通報查獲四名詐欺車手，其中就有兩名是由55688台灣大車隊機警司機主動通報，成功協助警方逮捕到案，成果相當亮眼；他除進一步分析車手常見樣態外，也表示在七月一日起，警政署正式實施「民眾檢舉車手獎勵核發原則」，只提供檢舉車手線索，或協助警方緝捕到案，經檢察官裁定交保、聲請羈押等就可獲一萬元獎金，但要扣百分之二十的稅。