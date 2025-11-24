中壢延平路深夜車禍 警方調查肇事原因

中壢區延平路上一部重機車不知何故把停在路邊機車撞的東倒西不歪，堆滿走廊。（照片中壢警局提供）

記者丘安／中壢報導

桃園市中壢區延平路中壢國小對面二十三日深夜，再次發生車禍，停在停車格內的五部機車和垃圾子母車被撞倒，肇事騎乘機車的古姓男子全身多處擦挫傷，所幸無生命危險，警方表示，古姓男子酒測值為零，但詳細肇事原因尚待釐清。

中壢警分局中壢交通指出，二十三日深夜十一時，警方接獲民眾報案電話，指稱在桃園市中壢區延平路台一線中壢國小對面一處醫院前發生車禍有多部機車被撞，還有附近大樓停靠在路邊的垃圾子母車被撞，馬路和車廊都散茖一堆機車零件。

警方獲報，立即派員到場。經警方初步調查是名現年三十歲的古姓男子沿著中壢區延平路從平鎮往桃園方向行駛，不知何故到轉彎處時，突失控撞向路邊的五部機車和一部停在路邊的機車，古姓男子倒地後全身有多處擦、挫傷，警方稍後對古姓男子酒測，酒測值為零。

發生事故後，附近居民見到有多部警車在現場指揮交通，走廊上也堆滿了多部機車被撞散的機車零件，他們以為發生了什麼重大事故，並說這個轉彎的地方已有多次發生交通事故，子母車也常被撞倒或撞到馬路上去，

警方則表示，此起事故詳細肇事原因尚待釐清。