中壢後站斥資10億蓋滯洪池 地方指一場雨就半滿

工程進行中，為解決中壢後站區域淹水問題，市府斥資10億9800萬元在中壢體育園區興建滯洪池等，預計明年12月完工。

不過今年4月一場強降雨滯洪池就半滿，且黃屋庄溪至中山東路普仁橋瓶頸段改善困難，地方擔憂響滯洪池完工後排洪效能。

中壢區普強里長江長榮指出，「滯洪池的水位滿了呢，它還是要留到水溝裡面來，我們的水溝，尤其這個流水斷面非常地小，下面還有瓦斯管及橋墩。」

大雨一來，里長和地方居民就擔心淹水，今年4月一場強降雨，短短半小時造成環中東路及往中壢方向區域大淹水，路面漫過的水也把滯洪池填半滿。里長說，滯洪池只是減緩淹水，不是治百病，建議上游增加水路引導改流。

廣告 廣告

桃園市新工處長呂紹霖說明，「整個用地的面積有2.1公頃，完工之後整個蓄水量相當於7.69萬噸，完工後可望解決中壢體育園區及周邊淹水的機率。」

新工處表示，工程進度達45%，完工後可降低淹水機率；另外上游規劃在中壢頂支渠旁設置截流箱涵，可將上游路面雨水截入新街溪，減少中山東路及環中東路淹水情形，預計明年底完成設計。未來在體育園區滯洪池與下水道完工後將布置智慧監控系統，發揮排水最大效益。

更多公視新聞網報導

金門午後強降雨致大淹水 多處傳災情警方疏導

市地重劃廠商擋滯洪池進水口 台南灣裡地區淹水20公分

高雄臨海產業園區標線位移 主管機關：高溫是影響因素之一

