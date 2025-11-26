中壢德國男子搶案被捕 警訊後依強盜案送辦

桃園市中壢區中北路附近商家被搶，警方派出大批員警在現場搜證。（中壢警局提供）

記者丘安／中壢報導

九月在桃園市中壢區中北路一帶搶商家的德國籍何姓男子，中壢警方二十六日發佈新聞表示，這名在超商搶劫的何姓德國籍男子已被依法送辦，警方當時當場扣得作案用水果刀一把和被搶的九千九百多元，警方在警訊後依強盜案送辦。

中壢警分局二十六日發佈新聞稿指出，今年的九月十三日五時，一名德國籍的何姓男子，先在桃園市中壢區廣州呰一家超商附近徘徊，過了半小時後，何姓男子持水果刀要求店員交出收銀機內現金，何姓男子在超商店內得手芭樂汁一瓶。

廣告 廣告

未料，德國籍的何姓男子再於當時五時三十許，再跑到中壢區中北路一家賣場內，以相同手法得手香菸一包和現金一萬元後逃逸，警方獲報立即派員同步調閱監視錄影畫面並於周遭梭巡，在六時就查獲何男，並當場扣得作案用之水果刀一把和現今。

警方說，此強盜案在案發後一小時內，就在新中北路查獲現年六十一歲何姓德國籍男子，涉嫌強盜案，當場扣得作案用之水果刀一把，並將何姓男子搶得的萬元發還給遭強盜店家九千九百一十五元。

全案警詢後依強盜罪嫌移送偵辦。