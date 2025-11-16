中壢必吃客家手路菜！用真功夫端出最暖家鄉味，招牌焢肉燜筍、菜脯蛋是白飯殺手

桃園中壢｜善園客家料理

有些餐廳，你光是路過 N 次就會記得它的存在，

但能真的走進去、坐下來、吃上一桌料理，才算是真正與它結緣。

對我來說，善園就是那樣一家店。

一直聽聞這裡的好評，卻總因為「沒預約吃不到」而殘念收場。

這次好不容易訂到位，終於品嘗傳說中大家口中的「私房客家味」。

吃完不難了解，啊，難怪是許多明星、老饕、政商人士心中的 NO.1 客家餐桌。

關於善園：不只是餐廳，是一段傳承

創立於 2000 年的善園，是老闆娘退休後與朋友共同打造的人生第二舞台。

她喜歡客家料理、也堅持傳統手路菜的精髓，因此從選材到烹調，一點都不馬虎。

✔ 洗菜要洗到完全無農藥殘留

✔ 爐台與環境天天清潔、每週固定大掃除

✔ 嚴格把關食材來源，堅持「該有的誠意」才端得上桌

正因為這些低調而扎實的堅持，讓善園在疫情、疫病、金融風暴之間仍然屹立不搖。

就像客家人那股沉穩的韌性與真誠，永遠不會退流行。

這次點的餐，真是每一道都有驚喜！

一品焢肉＋燜筍

入口即化的焢肉，油亮鹹香

筍子吸飽滷汁，清爽又夠味，

是經典不敗的下飯王者。

客家小炒

最好吃的客家小炒，

一定要有火候；

這道鹹香脆口、魷魚有嚼勁、蔥段爆香到位，

完全是記憶中的客家魂。

菜脯蛋

外層微焦、內裡軟嫩，

菜脯香氣撲鼻，

在嘴裡炸開鹹甜層次，

是那種一吃就會笑的家常好味。

龍鬚菜（薑絲）

本來想吃豆腐乳版本，結果上錯菜；

還好是「意外的美味」，薑絲襯出菜香，爽脆又清甜，一樣刮盤完食。

每一道都吃得出手感，也吃得出 用心。

那種「不是浮誇，而是到位」的料理風格，真的很讓人有共鳴。

善園，不只是吃飯，是一種文化的延伸

2011 年起，第二代接手加入經營，導入系統管理、與在地農友合作，

讓客家味不只傳承，也變得更靠近土地、更靠近生活。

老闆娘說：「餐桌就是緣分，這個緣，我們希望能越做越久、越做越暖。」

我想，這也是為什麼許多人吃過一次，你會想再回來。

因為這裡，不只是一家餐廳，更像是一封寫給大家的溫柔家書。

吃來吃去，還是那種「簡單、真誠、有溫度」的料理最讓人念念不忘。

謝謝這一桌飯菜，讓我又回味起阿嬤廚房裡的味道、餐桌間的笑聲、家族連結的力量。

如果客家菜是一種生活語言，

那麼善園，就是用味道說故事的地方。

善園 客家料理

地址：324桃園市平鎮區環南路三段315號

電話：034683392

營業時間： 11:30–14:00 17:30–21:00

店休日：星期一

建議事先「預約」尤其是白斬雞、鵝肉、牛肉湯等人氣品項須事先預訂

適合家庭聚餐、請客、過節、待客送禮

