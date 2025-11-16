中壢必吃客家手路菜！用真功夫端出最暖家鄉味，招牌焢肉燜筍、菜脯蛋是白飯殺手
有些餐廳，你光是路過 N 次就會記得它的存在，
但能真的走進去、坐下來、吃上一桌料理，才算是真正與它結緣。
對我來說，善園就是那樣一家店。
一直聽聞這裡的好評，卻總因為「沒預約吃不到」而殘念收場。
這次好不容易訂到位，終於品嘗傳說中大家口中的「私房客家味」。
吃完不難了解，啊，難怪是許多明星、老饕、政商人士心中的 NO.1 客家餐桌。
關於善園：不只是餐廳，是一段傳承
創立於 2000 年的善園，是老闆娘退休後與朋友共同打造的人生第二舞台。
她喜歡客家料理、也堅持傳統手路菜的精髓，因此從選材到烹調，一點都不馬虎。
✔ 洗菜要洗到完全無農藥殘留
✔ 爐台與環境天天清潔、每週固定大掃除
✔ 嚴格把關食材來源，堅持「該有的誠意」才端得上桌
正因為這些低調而扎實的堅持，讓善園在疫情、疫病、金融風暴之間仍然屹立不搖。
就像客家人那股沉穩的韌性與真誠，永遠不會退流行。
這次點的餐，真是每一道都有驚喜！
一品焢肉＋燜筍
入口即化的焢肉，油亮鹹香
筍子吸飽滷汁，清爽又夠味，
是經典不敗的下飯王者。
客家小炒
最好吃的客家小炒，
一定要有火候；
這道鹹香脆口、魷魚有嚼勁、蔥段爆香到位，
完全是記憶中的客家魂。
菜脯蛋
外層微焦、內裡軟嫩，
菜脯香氣撲鼻，
在嘴裡炸開鹹甜層次，
是那種一吃就會笑的家常好味。
龍鬚菜（薑絲）
本來想吃豆腐乳版本，結果上錯菜；
還好是「意外的美味」，薑絲襯出菜香，爽脆又清甜，一樣刮盤完食。
每一道都吃得出手感，也吃得出 用心。
那種「不是浮誇，而是到位」的料理風格，真的很讓人有共鳴。
善園，不只是吃飯，是一種文化的延伸
2011 年起，第二代接手加入經營，導入系統管理、與在地農友合作，
讓客家味不只傳承，也變得更靠近土地、更靠近生活。
老闆娘說：「餐桌就是緣分，這個緣，我們希望能越做越久、越做越暖。」
我想，這也是為什麼許多人吃過一次，你會想再回來。
因為這裡，不只是一家餐廳，更像是一封寫給大家的溫柔家書。
吃來吃去，還是那種「簡單、真誠、有溫度」的料理最讓人念念不忘。
謝謝這一桌飯菜，讓我又回味起阿嬤廚房裡的味道、餐桌間的笑聲、家族連結的力量。
如果客家菜是一種生活語言，
那麼善園，就是用味道說故事的地方。
善園 客家料理
地址：324桃園市平鎮區環南路三段315號
電話：034683392
營業時間： 11:30–14:00 17:30–21:00
店休日：星期一
建議事先「預約」尤其是白斬雞、鵝肉、牛肉湯等人氣品項須事先預訂
適合家庭聚餐、請客、過節、待客送禮
文章來源：快樂雲愛旅行
其他人也在看
館長遭3元老毀滅式爆料「逼員工上館嫂」 神隱20小時回應了
網紅「館長」陳之漢14日晚間，遭3名元老級員工「大師兄」李慶元、特助「小偉」、「總監」吳明鑒聯合毀滅式爆料，稱館嫂是館長介入別人感情搶來的，還邀請小偉來和他一起「3P」、抹黑威脅店家等指控。對此館長神隱20小時候本人回應，否認所有指控，更心疼老婆無故被牽連。中時新聞網 ・ 20 小時前
「開玩笑」吞整顆漢堡！22歲男兩分鐘無呼吸命危 陷重症插管急救中
根據報導，這起事件發生於11月13日，男子在朋友面前突發奇想，將整顆漢堡一口吞下。目擊友人表示，他當時突然起身並跑開，原以為對方是想嘔吐以避免在場造成髒亂，未料對方幾次試圖將食物吐出未果後，竟轉身以背撞擊柱子，疑似在自行急救，最後不支倒地。男子緊急送往當地G．...CTWANT ・ 1 天前
小學男童睡到動物園站！公車坐過頭 站牌又睡倒 路人驚報案
一名樹林區小學四年級男童因睡過頭，竟坐過站直達木柵動物園！男童在公車站內再度睡著，被路人誤以為生病而報案。救護人員抵達現場檢查後，確認男童並無大礙，最終由警方將其帶回派出所，通知家長接回。此事件凸顯現代學童睡眠嚴重不足的問題，調查顯示有55%的學童每天睡不到9小時，專家建議6至13歲學童每天應睡9至11小時，然而課業繁重往往使其無法達到睡眠時間的基本要求！TVBS新聞網 ・ 1 天前
彰化母女"大包小包"吹海風 海巡查證竟是失聯12年移工
中部中心/李文華 彰化報導海巡署安檢人員，在彰化王者之弓橋，發現一對母女吹海風，身邊卻帶著大包小包的行李，經過查證，女子是失聯將近12年的印尼籍移工，一旁6歲女兒，沒有報戶口，後續交由移民署收容。失聯移工母女到王者之弓吹海風。彰化王功漁港，知名打卡景點，跨港景觀橋，"王者之弓"橋，橋體本身呈現幾何之美，站上橋能眺望海岸風景，這一對母女，在這裡吹吹風，為什麼海巡人員，要上前詢問？原來，外籍女子，帶著一名小女孩，來看海，身邊卻帶著行李，她們需要幫助嗎？女子拿出了居留證，可是，已經過期了好久！失聯移工母女到王者之弓吹海風。女子是印尼籍移工，失聯將近12年，逾期天數長達4375天，海巡署製作筆錄後，將母女交由移民署台中市專勤隊收容。女子供稱，獨力照顧年約6歲的女兒，孩子有出生證明，但還沒有報戶口，後續由專勤隊進行處置。原文出處：母女"大包小包"吹海風 海巡查證竟是失聯12年移工 更多民視新聞報導太子集團跨國行騙！ 在台操盤手王昱棠等3人羈押禁見2月警民合作! 警逮在台逾期近4年移工 熱心民眾載警抓人雇主涉虐移工導致耳聾 士院裁准60萬元解除限境民視影音 ・ 1 天前
中午悠閒於圖書館看書竟被眼鏡蛇猛咬右腳 台中女子緊急送醫
即時中心／徐子為報導1名41歲女子今（16）天中午在台中市龍井區的龍井圖書館一樓書報閱覽區看書時，右腳背突然被一條眼鏡蛇猛咬，台中市消防局據報，除了通知農業局廠商抓到蛇，並緊急將女子送往台中榮總醫院救治，所幸目前生命徵象穩定，仍觀察中。台中消防局說明，今天12時36分受理本市龍井區觀光路救護案件，派遣龍井分隊、出動各式消防車2輛、消防人員5名前往救護。消防局進一步指出，據報案來電表示，有民眾遭眼鏡蛇咬傷。消防人員於12時42分到場，現場一名41歲女性於閱讀書籍時右腳背遭眼鏡蛇咬傷、意識清楚，於12時45分由本局救護車將其送往臺中榮民總醫院救治，且通知農業局廠商前去執行捕蛇作業，並派遣龍井分隊前往協助，捕獲一條30公分眼鏡蛇。台中榮總說，已替患者施打蛇毒血清，目前生命徵象穩定，仍持續觀察治療中。原文出處：快新聞／中午悠閒於圖書館看書竟被眼鏡蛇猛咬右腳 台中女子緊急送醫 更多民視新聞報導氣噗噗！不爽高市早苗挺台 中國教育部發布「赴日留學預警」「陳三歲」又調皮了！假餵安芝儇真自吃 賴瑞隆：盼博君一笑館長遭「毀滅式爆料」！黃國昌不多做評論 詹凌瑀：義氣挑時機、朋友分等級民視影音 ・ 8 小時前
台中婦人至龍井圖書館遭30公分眼鏡蛇咬傷 送醫救治
台中一名41歲婦人今天在龍井區龍井圖書館，走出大門時突感覺右腳背一陣痛，發現遭眼鏡蛇咬傷。台中市消防局獲報立即派員前往救援，由救護車送醫救治；院方表示，婦人目前生命徵象穩定，持續觀察中。消防局與農業局廠商後續在現場捕獲一條30公分眼鏡蛇，台中市政府指出，種類屬舟山眼鏡蛇，為台灣原生種，分館人員已加強巡查館內外情況，並撒布石灰，預防蛇類入館。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 9 小時前
終於要回家！謝侑芯「遺體存放25天」今火化 骨灰將運回台灣
台灣網紅謝侑芯10月22日在馬來西亞吉隆坡某酒店猝逝，遺體存放在當地醫院長達25天後，16日上午獲得警方批准領出，並於當日完成火化程序，骨灰將盡快運返台灣。中天新聞網 ・ 10 小時前
不孝軟爛女兒想獨吞房產⋯「出資＋揹百萬貸款」老母心碎提告！結局曝光
新北市一名黃姓婦人在女兒阿涵（化名）結婚時，幫忙出了100萬頭期款購屋，後來阿涵離婚後，又付了50萬元並承接該房屋全部貸款，後續繳稅、收租、修繕全都由黃婦包辦，但為了方便並未轉移房屋所有權；豈料，女兒竟徑自要求租客搬離，試圖收回房屋，黃婦心碎打官司，新北地方法院審理後認為，房屋歸黃婦所有。全案可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
運動突倒地無呼吸心跳「被休假消防人員救活」第一時間起身忙找妻
台北市一名男子日前在松山中心運動時，不明原因突然倒地、失去生命跡象，嚇壞不少現場民眾，所幸休假的建成分隊吳承翰隊員也在場，隨即上前對男子進行心肺復甦術（CPR)，並使用AED電擊，終於從死神手上將男子救了回來。據了解，男子恢復意識後的第一件事，就是起身尋找自己的妻子。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
NANA「42億元豪宅」驚爆遭男持刀闖入 母女聯手壓制！他激烈扭打後送醫
韓星NANA當年以女團After School出道，事後憑藉精湛演技，以女打仔形象聞名。據了解，NANA今（15日）豪宅今清晨遭一名30多歲男子持凶器闖入搶劫，所幸最終與母親成功將男子壓制，並通報警方。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
官網「台北變上海」社會局提告 她喊同理心
[NOWnews今日新聞]前立委高嘉瑜昨日在臉書指出，有民眾掃描北市社會局敬老金傳單，官網竟跳出「上海區公所」字樣，質疑北市府響應習近平統一政策，要求說清楚。對此，北市社會局今（14）日表示，已報警提...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
「68兩多黃金變680多兩」 銀樓收據標錯小數點沒人發現 車手.收水手被逮賠大了
詐騙集團向彰化一名陳姓婦人，詐取價值500多萬元的68兩多的黃金，卻因為銀樓業者把收據上的小數點標錯了，標成683兩，最後詐團車手和收水手被逮到，案件進到法院審理時，要清算、查扣詐騙金額，沒人發覺收據有誤，直到判決書出爐才發現。換算成現在的市價，683兩黃金價值1億多，收水手如果沒提出異議，就要被查扣1億多元。TVBS新聞網 ・ 6 小時前
日客遊九份錢包不翼而飛 警逮2東南亞女賊"偷遍各大景區"
社會中心／綜合報導這個月14號，一名日籍旅客，到位在新北市瑞芳區的知名景點"九份老街"遊玩時，發現錢包不翼而飛。警方調閱監視器，發現竊嫌是兩名東南亞籍的女子，而且兩人從八月起，就偷遍各大風景區。人群裡，一名頭戴黑色帽子的女子，先是東張西望，接著她舉起左手，向一旁的同伴打暗號。同樣戴著黑色帽子的同伴，一走上前，就拿出手機，假裝拍照讓一旁的遊客們，卸下心防。沒想到，就在這時，兩人聯手，趁著旅客一個不注意，就順手摸走對方的錢包。穿著厚重衣物，還企圖戴帽子，躲避監視系統。這兩名女子，聯手行竊的過程，僅花了不到幾秒鐘，原來她們都是慣竊。這起竊案，就發生在這個月14日傍晚。一名日籍旅客，到九份老街遊玩時，驚覺自己身上的皮夾，不翼而飛。警方調閱沿途監視器，鎖定兩名東南亞籍的女子，行跡相當可疑。沒想到，一查後發現，這兩名竊賊，從今年8月開始，就在各大觀光景點，犯下多起扒竊案件。新北市傳出兩名東南亞籍女子，偷遍各大風景區。（圖／翻攝畫面）瑞芳警分局九份派出所所長林冠宏表示，於15日晚間，在瑞芳區成功將兩名犯嫌拘提到案，警方也將持續向上追查，是否有其他共犯，本分局轄區多為重要的國際觀光景點，警方將持續加強巡查，與警力佈署，保障遊客與市民安全。低著頭，全程不發一語，兩名女子先後坐上警車，要為自己的行為，付出代價。新北市傳出兩名東南亞籍女子，偷遍各大風景區。（圖／翻攝畫面）原文出處：日客遊九份錢包不翼而飛 警逮2東南亞女賊「偷遍各大景區」 更多民視新聞報導8次來台偷竊！港籍廚師專挑蘋果耳機下手 粗估得手10萬餘元高雄女賣金鍊約秤重! 買家幫收拾"偷塞口袋" 騙領錢逃逸九龍太子宮600萬"卯兔星君"金身落難! 竊賊抱走神像民視影音 ・ 2 小時前
擁1.9萬粉絲！台大男神酒駕遭逮 IG秀自購藍寶堅尼、法拉利超跑
台大男神孫炫東，8日清晨6時酒後駕駛1480萬元的法拉利488 GTB，行經忠孝東路四段巷弄時遭警方攔查，警員提醒他不要酒駕，但孫男仍執意開車上路，警員隨即要求他下車酒測，數值高達0.87毫克，警員遂將孫男依公共危險罪嫌送辦；據了解，孫炫東IG擁有1.9萬粉絲，曾分享自己購買兩部超跑，包括這次被扣車的法拉利。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
台中車站驚傳落軌！婦摔軌道遭自強號捲入車底…警消救援畫面曝
台中車站發生落軌意外！今日（15日）上午10時許，一名年約70歲婦人在車站月台時，不慎摔落軌道，被捲入109次自強號列車下方，警消人員獲報到場將婦人救出送醫，目前警方正在釐清事故發生原因。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
新北重陽橋下男子「頭部重創」無生命跡象！搶救中
情況還很危急！新北市三重區的重陽橋，今（16日）上午11點左右，在堤外便道有位男子被發現倒臥在河邊，頭部重創一動也不動，警消獲報趕來發現他已經沒有呼吸、心跳等生命跡象，已經緊急送北市新光醫院搶救，警方初步研判可能是從一旁的堤防上摔落，所幸他的身上有證件，目前已經聯繫上他的家屬到醫院處理相關事宜，但男子墜橋的原因仍在調查。中天新聞網 ・ 10 小時前
眼鏡蛇溜進書報區...台中婦至圖書館看書 竟遭蛇狠咬腳背
台中市龍井區龍井圖書館今日（11/16）中午12時36分發生一起毒蛇咬人事件，一名41歲女子在一樓書暴閱覽區看書時，突然遭一條長約30公分的眼鏡蛇猛咬右腳背，台中市消防局獲報後，緊急出動龍井分隊2車5人前往，並同步通知農業局廠商進行捕蛇作業，並將女子送往台中榮總，目前生命徵象穩定，並已施打蛇毒血清，持續觀察治療中。太報 ・ 8 小時前
22歲男「耍帥」一口吞漢堡 窒息2分鐘！醫嘆：只剩奇蹟
22歲男「耍帥」一口吞漢堡 窒息2分鐘！醫嘆：只剩奇蹟EBC東森新聞 ・ 1 天前
勞保領最大1／超過8千人月領4萬勞保 勞動部揭祕：做到2件事就能衝關
明年（2026年）起，勞保老年年金法定請領年齡將從64歲調高至65歲，影響超過即將退休的百萬上班族。根據勞保局統計，截至2025年8月，全台已有203萬人請領老年年金，平均月領僅約1萬9千元，顯示多數人退休後仍需面對現金流不足的挑戰。不過，只要投保年資長、投保薪資高，再搭配延後請領策略，月領破4萬元並非夢想。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
出沒高雄！ 賣國旗詐騙再現 俄男持觀光簽證賺錢遭遣返
高雄出現假冒聾啞人士詐騙！一名俄羅斯籍男子持觀光簽證來台，在飲料店外及民宅內兜售自製的「我愛台灣」國旗，每面售價100元，宣稱自己是聽障人士需要旅費贊助，由於違反簽證規定從事營利活動，這名俄羅斯籍男子將被驅逐出境，並面臨3至5年的來台管制。警方提醒民眾提高警覺，勿因同情心而上當受騙！TVBS新聞網 ・ 1 天前