中壢拒檢衝撞逃逸 警破窗逮毒駕

中壢一自小客毒駕逃逸，最後在警局前被攔下逮捕。（照片中壢警方提供）

記者丘安／中壢報導

中壢警分局二十四日晚進行擴大臨檢時，在桃園市中壢市區發現一部自小客行車怪異，準備攔查時，該車竟拒檢並加速駛離，沿途還發生肇事逃逸，最後在支援警力圍堵下才將由鄭姓駕駛所駕自小客攔下並搜出多樣毒品，全案經警訊後依毒駕罪等嫌移送法辦。

桃園市中壢警分局二十四日晚二十一時三十分執行「雷霆除暴」專案勤務，在中壢區中央西路與大同路口，發現一輛自小客車行車怪異，準備攔查時，自小客卻拒檢並加速駛離，警方立即通報攔截圍捕，逃逸的自小客在警局附近的中和路上還肇事逃逸，最後在中壢警局附近將這部自小客攔下，並在員警強力破窗才將車上數人逮捕。

據中壢警方表示，在車破窗時，還造成一句員警的手被割傷，警方則是在車上搜出海洛因和安非他命殘渣袋各一個，駕駛鄭姓男子（五十五歲）在警方查驗唾液初篩呈海洛因及安非他命陽性，並在副駕駛乘客盧姓男子（五十五歲）身上查獲安非他命1包重約八公克，車上還有位現年三十五歲葉姓男子。

警方在警訊後，將鄭姓男子依毒駕、公共危險、妨害公務等罪嫌送辦，另盧姓男子和另兩名乘客盧姓及葉姓男子則依毒品罪嫌移送法辦。