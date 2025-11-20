中壢探店：鹹甜控必試！矛木咖啡的芋泥肉鬆千層將傳統與法式完美結合，挑戰對甜點的想像

桃園中壢｜矛木咖啡 Mao Mu Coffee

陽光從窗邊灑進來，黑咖啡的香氣在空氣裡漫開。

今天的午後，我選擇在這間剛開不久的矛木咖啡 Mao Mu Coffee 度過。

那是一種靜靜的幸福感，平日人不多，氣氛安靜又溫柔，

一杯咖啡、一塊甜點，就能讓人忘記時間。

肉鬆芋泥千層 是今天的亮點。

每一層餅皮都柔軟薄透，夾進香濃綿密的芋泥與滑順奶蓋，

再加上紫薯奶油與滿滿的「美華肉鬆」（中壢最香的肉鬆！），

入口瞬間，鹹甜交錯的層次立刻散開，

芋泥的柔、奶蓋的滑、肉鬆的鹹香，

融合成一種近乎完美的平衡。

有人說這組合太邪惡、像是甜點界的「邪教」，

但我只覺得它是幸福最真實的味道

鹹蛋黃千層 則是另一種驚喜。

鹹蛋黃的沙沙口感與奶油香氣緊密交織，

甜而不膩、鹹中帶甘，味道豐富又細緻。

搭上一杯苦香剛好的黑咖啡，

就是最完美的台味下午茶組合

播放著老歌，櫃上陳列著老玩具、老唱片與PEKO娃娃，

整間店的氣氛復古又溫馨。

和老闆娘閒聊時，她笑著說：

「那些收藏都是我兒子的，他聽的歌都比我還老，

感覺像是沒喝孟婆湯就投胎回來的一個老靈魂～」

她還補了一句：「他騎的是偉士牌機車呢！」

這樣的畫面，忽然讓我覺得，

這家店的氣質，正是那種慢、溫暖又帶點懷舊的調子。

平日下午來訪更顯悠閒，

光影在桌上流動，音樂輕輕旋繞，

在這樣的空間裡，時間彷彿也變得溫柔。

我問起老闆娘才知道，

原來 矛木咖啡是今年五月才開的，

難怪氛圍那麼清新卻又帶著生活的溫度。

或許現在知道的人還不多，

所以想趕快分享給大家，

如果你也想試試不一樣的「台味千層蛋糕」，

千萬別錯過矛木咖啡！

他們家還有 戚風蛋糕 跟 肉桂捲，

看起來都超誘人，下次再來好好試試看吧。

矛木咖啡 Mao Mu Coffee

桃園市中壢區自忠街66號1樓

0976-683-570

店內低消150元/人，不限品項，如遇客滿90分鐘為限。

文章來源：快樂雲愛旅行