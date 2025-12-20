中壢搶銀樓馬上被逮 依搶奪罪嫌移送地檢署偵辦

中壢一銀樓被搶，搶匪得手跑出銀樓不遠就被民眾和店員壓倒在地。（照片中壢警局提供）

記者丘安／中壢報導

桃園市中壢區中平路十九日下午傳銀樓被搶，搶匪林姓男子得手後跑出銀樓，在不遠的一家電器行前就被民眾壓制在地，警方隨後將林姓男子逮捕並帶回警所訊問，全案在警詢後依搶奪罪嫌移送地檢署偵辦。

據中壢警方指出，十九日下午二時五十八分獲報在桃園市中壢區中平路一家銀樓遭搶，被搶匪搶走價十一萬三千元的金戒指一枚，搶匪得手後準備逃跑，就被路旁的熱心民眾發現壓在地，警方據報也隨即派員趕至現場。

中壢警分局中壢派出所員警趕到後，也隨即回報搶匪已被逮捕並上銬帶回警所，警方調查時，現非四十五歲的林姓男子坦承搶金戒指，但沒想到就在門口被店員和民眾壓倒在地。

廣告 廣告

中壢警方表示，這家位於桃園市中壢區中平路三十九號銀樓，附近都有很多商家，林嫌是利用邊講手機邊向店員表示想選購櫃內金戒指，搶走金戒指後就趁隙逃逸店外，被聽到店員呼喊的熱心民眾和跑出店家店員，一起上前將林嫌攔下，員警也在兩分鐘內趕到，當場將林男逮捕。

警方逮到林嫌時，林嫌手中還挃著重六點五九台錢，價值逾十一萬三元的金戒指1只，全案經警詢後依搶奪罪嫌移送地檢署偵辦。