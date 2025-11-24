中壢文青咖啡新寵兒！在陽光灑落的老屋裡，品嚐微鹹回甘的味噌太妃拿鐵

昨天，我在中壢遇見了一間讓人一走進去就會「慢下來」的小店～三春家 café。

名字溫柔、節奏緩慢，也彷彿暗示著，

這裡不是快節奏的咖啡館，而是一座老靈魂的棲息地。

桃園中壢｜三春家 café

在中壢待了這麼久，我竟然很少來這個區域，

也曾疑惑：這裡開咖啡廳？會有人來嗎？

與老闆聊過後才知道：

「因為我很喜歡這裡，所以就租下來了。」

原來，選擇一個地方，有時候理由真的可以很浪漫。

老宅的光線與家具：歲月堆疊出的溫柔

三春家的外觀，低調到你會錯過，

但推門一進來，像穿越到另一個時代。

老式地板、復古窗框、木頭桌椅、老電話、縫紉機……

甚至往內走，還有個天井，陽光能直接落下，

形成一種老宅特有的通風與明亮，

這是古人的智慧，也是空間的呼吸。

老闆說：「把天井窗戶打開時，這裡會非常通風。」

我聽著聽著，彷彿看到時光在這個位置停下來。

來得有點晚，但剛好遇見另一種浪漫

抵達的時候已經是接近傍晚，

雖然還沒到打烊時間，

但手工麵包早已全部售罄。

空空的麵包盤讓我有點遺憾，

但老闆微笑說：「明天還有喔。」

於是，我改點店內現有的餐點。

那份 「芹未籽蛋沙拉沙拉盤＋兩款麵包」

竟意外成為本日美好的選擇。

餐點分享：酸種麵包 × 芹未籽蛋沙拉盤

沙拉盤附的兩款麵包，都帶著酸種特有的微酸與嚼勁。

我忘了問老闆究竟是哪款麵包，

只記得它們的味道很乾淨、簡單、卻能讓人記住。

芹未籽蛋沙拉盤

在點餐時我提到皮皮不吃芥末，

老闆貼心地把醬汁另外放，

讓他也能安心地一起享用。

蛋沙拉清爽、溫和、風味柔軟，

配上麵包，很像在吃一份「家裡才會出現的味道」。

兩杯各自療癒的咖啡

冰搖檸檬美式

熟悉的西西里風味，帶著檸檬香與咖啡苦韻交疊的清爽。

味噌太妃拿鐵

這杯很有趣，

淡淡鹹味像海鹽咖啡，但味噌獨有的豆香又讓它多了一個尾韻。

明明是太妃糖口味，卻不甜膩，

像是會慢慢被喜歡上的味道。

這味噌是老闆朋友家做的，味道不會死鹹，

如果不說，可能會認不出來咖啡裡頭有道味噌哦！

老宅裡的午後靜好：像在朋友家客廳

三春家最迷人的不僅只是食物，而「空間」也是很迷人的！

店內位置不多，很安靜、很生活、很柔軟。

有人帶著電腦來工作，有人窩在角落翻書。

這裡確實像走進朋友家客廳，

無需刻意，也無需拘謹。

老闆是一位非常浪漫的女生，

看得出她一眼就愛上這裡，

也能理解她為什麼願意不計較地段，只想讓老宅重生。

這是一間會讓人想「再回來」的咖啡館。

三春家 café

320 桃園市中壢區龍興路 586 號 1 樓

03-4660517

休假日以 IG 公告為主

寵物友善

文章來源：快樂雲愛旅行