中壢新生路酒駕翻車 駕駛酒測值1.06送辦
中壢警察分局交通中隊於昨(26)日21時許接獲通報，指稱中壢區新生路與永清街口發生交通事故，警方隨即派員趕赴現場處理。
據悉，54歲李姓男子駕駛自小客車沿新生路往和美街方向直行時，不慎撞擊路中央分隔島，導致車輛側翻，所幸李男並未受傷。警方到場後對李男實施酒精濃度測試，測得酒測值高達1.06，明顯超標，警方當場將其逮捕，並於警詢後依公共危險罪嫌移送偵辦。
中壢分局長林鼎泰表示，酒後駕車不僅危害自身安全，更可能造成無辜用路人傷亡，警方對於酒駕及毒駕行為絕不寬貸，將持續加強取締力道。他也呼籲民眾切勿心存僥倖，飲酒後務必選擇代駕、搭乘大眾運輸工具或請親友接送，共同維護道路交通安全。
