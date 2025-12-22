中壢新街國小90周年校慶暖身 親子彩繪客家獅頭傳承在地文化

桃園市教育局長期推動學校結合在地文化，深化美感教育與本土文化傳承。桃園市中壢區新街國小在迎接創校九十週年之際，以「新街九十風華續・久時育才啟新程」為校慶主題，於近日舉辦「獅藝展風采」客家獅頭彩繪教育活動，作為校慶的暖身亮點，凝聚親師生創意與熱情，為即將到來的盛典揭開序幕。活動中，四至六年級學生與家長共同參與，在專業客家獅團隊指導下進行獅頭彩繪。獅頭紋飾融入太極、葫蘆、扇紋、祥雲與書卷等文化意象，象徵平衡、福氣、清淨心性與智慧傳承。學生可以在親手描繪與配色中體會文化內涵，也在創作過程中展現美感與創造力。

此次活動共規劃三場次，預計完成九十個象徵祝福與傳承的獅頭作品。圖：教育局提供

此次活動共規劃三場次，預計完成九十個象徵祝福與傳承的獅頭作品，並將於仁海宮及學校一樓藝文場域展出。彩繪現場充滿親子合作的溫暖氛圍，五年級羅同學開心分享，「第一次畫獅頭雖然緊張，但跟媽媽一起討論後越畫越投入。我最喜歡雲紋，因為代表吉祥，就像為全校送上祝福。」不僅孩子感到成就滿滿，陪同參與的家長也深感活動的文化價值。

活動特別選在學校鄰近的仁海宮沉香媽祖殿前舉行，適逢仁海宮建廟二百週年建醮慶典，文化氛圍深厚。廟方及社區民眾也一同參與，呈現在地文化、親子創作與校園教育緊密交織的美好景象。為深化文化體驗，學校特別邀請國寶級客家獅製作大師劉文珍與團隊到場指導。家長會長陳祉佑提到，能在校慶前夕陪伴孩子完成具文化意義的作品，不僅共度美好的親子時光，更看見學校在文化教育上的用心。

同時身為校友的桃園市議員徐景文分享，能擔任九十周年校慶主委與大家共同推動這項具傳承意義的活動深感榮耀。他認為，客家獅彩繪不僅是藝術體驗，更是一堂了解家鄉文化、認識自身根源的課，希望孩子們都能從中獲得力量與祝福。校長王寵銘強調，此次活動除展現了學校在文化、藝術與社區合作上的積極推動，更讓孩子在創作中學在地、識文化，讓家長在陪伴中見成長，社區在參與中見連結，這正是九十周年校慶暖身活動的重要目的。

學校將在九十周年的基礎上持續扎根客庄藝術文化教育，深化社區共學，培養孩子的美感素養與文化自信，實現「越在地，越國際」的理念。踏入具有里程碑意義的九十周年，學校將以更堅定的步伐，持續串連在地文化與多元教育特色，開創跨域融合的學習視野。期盼在未來的日子裡，繼續陪伴每位新街學子在創意中展翅、在學習中成長，共同邁向更加璀璨的百年。

