中壢旅館天花板傳怪聲下秒崩落！房客遭水泥塊砸傷被「塞紅包」，業者回應了。圖／翻攝自臉書粉專「爆料公社二社」

桃園中壢一間旅館近日深夜發生天花板坍塌意外，一名入住的男子在房內準備休息時，突然遭掉落的水泥牆面碎塊砸傷，所幸及時以手臂護住頭部，僅受擦挫傷。家屬在網路上分享驚險過程，痛批旅館處理態度敷衍，引發關注。對此，業者今日發聲明道歉，強調會深刻檢討，同時強化同仁的應變能力與協助旅客處置受傷口等相關訓練。

天花板突然崩落 旅客驚魂未定

家屬表示，男子於晚間11時躺床準備休息時，先聽到天花板傳來異聲，原以為是樓上物品掉落，未特別留意，未料，不久後天花板突然掉落，伴隨大量碎屑砸下，男子本能反應護住頭部，才避免更嚴重傷勢。

家屬驚訝指出，掉落的並非輕質天花板，而是水泥牆壁的碎片，「要不是我老公長的壯又剛好還沒睡著，那鞋水泥塊是直接砸在他的頭上跟臉上耶！」

家屬控訴，事發隔天旅館僅以一包「小紅包」向受傷旅客致意，並未由主管主動聯繫家屬。圖／翻攝自臉書粉專「爆料公社二社」

家屬批旅館處理草率 「只包紅包了事」

家屬控訴，事發隔天旅館僅以一包「小紅包」向受傷旅客致意，並未由主管主動聯繫家屬，也未針對房間安全或事故原因提出說明與評估結果。「就抓準我先生人很老實、不想多事的個性，至今也沒有給我們任何飯店問題評估的後續，就想這樣當沒事繼續營業？」家屬更擔心「不知道此事的人若是入住又發生同樣的事該怎麼辦？」

業者發聲明稿 強調全面檢修並協助後續事宜

對於外界質疑，業者已發聲明表示歉意，強調事發後已立即展開內部檢討並安排全面檢修，避免類似情況再次發生。業者也提到，事發當下立即前往客房確認狀況，協助旅客更換房間、提供醫藥箱，同時提出可由救護車送醫的協助方案。礙於深夜時段，考量旅客身心狀況及隔日工作行程，尊重旅客意願，讓旅客先行休息，並說明隔日將持續關心與協助處理後續。

至於家屬來電表達關切時，已有詳細說明當時的處置情形，盼讓家屬能安心ˊ知悉新關措施皆已於第一時間執行。旅客退房時，也已再次當面致歉並表達後續負責的承諾，傍晚時亦主動致電關心旅客就醫情形，以及改善的建議。

業者表示，針對本次事件會深刻檢討，也會強化同仁的應變能力與協助旅客處置受傷口等相關訓練，以期在意外發生時，能提供更迅速、更完善的協助。

業者聲明稿。圖／翻攝自業者官網



