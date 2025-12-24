中壢最浪漫下午茶店！Woogoom讓你喝咖啡還能帶走一束鮮花

桃園中壢｜ Woogoom 伍 耕

在中壢這座充滿活力與變動的城市裡，巷弄間藏著許多不為人知的驚喜，像這間在中壢火車站附近的「 Woogoom 伍耕」，位於巷弄社區之中，這裡不只是一間咖啡廳，更像是一個甜點與光影的實驗室，店裡擺放著各式新鮮花朵、古物小件和古典座位區，每一次視線移動都能看到店家的巧思，這裡的氛圍讓人不自覺忘記外頭的世界，心情也跟著慢了下來，來到這裡除了享用下午茶，套餐可以帶回一束新鮮花束。

桃園中壢｜Woogoom 伍耕

交通資訊

．機車：可停店前空地。

．汽車：請停放「中北路二段與東明橋交接處」收費停車場（步行可達），請勿占用鄰居車位。

搭火車 / 公車

．中壢火車站後站步行約 10–12 分鐘，從後站走蘭州路方向繞進巷子即可抵達。

廣告 廣告

桃園中壢｜Woogoom 伍耕

桃園中壢｜Woogoom 伍耕

消費與規則

．低消：$350／人（需含飲品＋花藝商品）。

．人數：僅接待 4 人（含）以下，恕不接受拆桌。

．用餐：客滿時限時 90 分鐘。

．孩童：6 歲以下免低消；6–12 歲低消一杯飲品。

桃園中壢｜Woogoom 伍耕

推開門之前會先見到不是制式門把的造型，看到把子和鏟子當成門把，實在是太有趣了~

桃園中壢｜Woogoom 伍耕

伍耕的環境是一大亮點，也是喜歡拍照的人會愛上的空間，不需刻意做作，每個角落都很有故事。

桃園中壢｜Woogoom 伍耕

深色實木桌椅 與暖色調的牆面相映成趣，營造出一種沈穩、冷靜卻不冰冷的氛圍。

桃園中壢｜Woogoom 伍耕

桃園中壢｜Woogoom 伍耕

菜單/MENU

伍耕的菜單不走包山包海的路線，這裡的品項雖然簡單，有許多不同的飲品，甜點的選擇不多，主要是販售新鮮花朵為主，所以來到這裡每人低消350元。

桃園中壢｜Woogoom 伍耕

桃園中壢｜Woogoom 伍耕

桃園中壢｜Woogoom 伍耕

桃園中壢｜Woogoom 伍耕

一樓中庭的樓梯設計，不只是動線，更是一個藝術裝置，上面錯落有致地擺放著新鮮的鮮花插瓶，為冷調的空間增添了生命力，

每一瓶花朵都有不同的標價，大多都是350~450元之間，以花束來說的確不便宜，但有內含一杯飲品。

桃園中壢｜Woogoom 伍耕

桃園中壢｜Woogoom 伍耕

桃園中壢｜Woogoom 伍耕

吧台使用了帶有紋理的紅磚色磁磚，復古又典雅，搭配上方整齊排列的咖啡機具與精緻的擺飾，展現了老闆高雅的品味，店內不僅是咖啡廳，也兼具了選物空間，隨處可見編織籃、古董風格的木櫃與精緻的飾品，讓整個空間充滿了可以細細品味的細節。

桃園中壢｜Woogoom 伍耕

從櫃檯內走看是一盆盆鮮花盛開的景象，非常吸睛，也讓整家店更加有生命力，櫃檯前方也佈置了不少花~

桃園中壢｜Woogoom 伍耕

店內不多放桌椅，所以顯得舒服、不壓迫，通常一間咖啡店想拍照需靠角度取勝，但 伍耕是隨便拍都美，

整間店像是用寧靜與柔和兩個字在堆疊情緒，是適合長時間坐著寫作、放空、聊天的地方。

桃園中壢｜Woogoom 伍耕

桃園中壢｜Woogoom 伍耕

桃園中壢｜Woogoom 伍耕

其實我有點猶豫該推薦餐點還是花束，因為是二者結合，這裡的甜點就可以略過，咖啡或茶飲倒是還不錯。

桃園中壢｜Woogoom 伍耕

桃園中壢｜Woogoom 伍耕

玫瑰鐵觀音茶

第一口喝下去先是淡淡的玫瑰香氣，不是人工甜香，而是帶有自然花瓣的淡雅芬芳，接著是鐵觀音的焙火香，尾韻細緻，有著東方茶特有的沉穩韻味。

桃園中壢｜Woogoom 伍耕

蘋果美式+40元

這杯飲品有著漂亮的分層，最上方搭配了蘋果乾，底層是日本蘋果汁，上層則是深褐色的濃縮咖啡（Espresso），冰塊在玻璃杯中撞擊，視覺上充滿了清涼感，咖啡的苦味被蘋果汁柔化了，變得順口易飲。

桃園中壢｜Woogoom 伍耕

可麗露110元

桃園中壢｜Woogoom 伍耕

可麗露端上桌時最好要等20分鐘，因為還是冷凍的狀態，也可以看得出來火候有點沒掌控好…

桃園中壢｜Woogoom 伍耕

拿起這顆可麗露，能感受到外殼的堅硬度，咬下去的瞬間，會聽到清晰的「卡滋」聲，那外殼薄而脆，搭配著軟糯蜂巢狀的內層。

桃園中壢｜Woogoom 伍耕

桃園中壢｜Woogoom 伍耕

在等候餐點的同時，選好的花束搭配著包裝一起送上，緞帶和包裝紙的顏色是自己挑選，粉色花朵搭配綠色也挺美的。

桃園中壢｜Woogoom 伍耕

這束是350元+450元的花瓶二束所搭配而成的，單買花可能會覺得不便宜，再想想有含兩杯飲品會好一些。

桃園中壢｜Woogoom 伍耕

桃園中壢｜Woogoom 伍耕

Woogoom 伍耕不是那種一眼吸睛的網美店，特別的經營方式，以花藝結合咖啡下午茶的方式經營，不知道在台灣的接受度高不高，但假日人潮真的不多，我想店家可能會經營比較辛苦些，但離開時能帶走一束花，讓許久沒收到花兒的我也挺開心的，我覺得這裡比較適合情侶或戀人一同前往。

桃園中壢｜Woogoom 伍耕

Woogoom 伍耕

地址： 320桃園市中壢區蘭州二街5號

電話號碼： 0933 223 878

營業時間：12:00–17:30(公休請參閱IG)

IG / 線上訂位

文章來源：VIVIYU小世界