中壢槍響！男疑偽造車牌拒檢衝撞 警開12槍仍脫逃

桃園中山東路二段，今(2)日上午9點多驚傳槍響。原來是警方發現一名駕駛，開著疑似「偽變造車牌」的車在路上閒晃，上前臨檢時，對方先假意停車，隨後拒檢逃逸，甚至逆向高速行駛，還差點撞到前往圍捕的員警，警方見狀連開12槍試圖嚇阻嫌犯，但最後還是讓他溜掉，目前警方正全力追緝當中。

白車高速逆向往前衝，和前往圍捕的警車驚險擦身而過，員警持槍瞄準白車，一連開了12槍，同一時間，前後各有一輛警車夾擊圍捕追逐前方白車，大白天在街頭槍聲狂響，嚇壞目擊民眾，目擊民眾說：「有聽到那個警車的聲音，然後疑似槍聲，聽起來很像鞭炮聲啦，至少4.5聲。」、「我們這邊看的人都嚇到，想說奇怪，頭一次看到警察開槍。」

事發在2日上午9點多，當時警方在桃園市中壢區，強國路與榮民路口，用AI技術發現一輛車，涉嫌偽變造車牌上前攔查，沒想到駕駛拒檢狂逃3公里，接著逆向駛入中山東路二段，在普仁派出所前遭支援警力連開12槍嚇阻，但嫌犯最後還是逃之夭夭。

桃園市普仁派出所副所長胡愷峯說：「本所員警遂上前攔檢，該車未停車且欲衝撞員警，員警為維護安全遂使用警械，目前刻正全力積極追緝中。」究竟是單純變造車牌，還是有其他案件在身，才上演驚魂飛車追逐，仍待調查釐清，但面對攔查，不但拒檢還逆向狂飆，嚴重影響民眾用路安全。

