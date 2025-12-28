中壢歲末祝福感恩會 逾700會眾冬日的溫馨相聚

中壢歲末祝福感恩會12月27、28兩日分別於中壢慈濟志業園區、平鎮北勢國小、楊梅大同國小及內壢共修處四地舉行；27日首場於中壢慈濟志業園區舉行的歲末祝福感恩會，逾700位鄉親前來參加，一同祈願新的一年平安、吉祥，其餘三場的歲末祝福感恩會則是中壢首次規劃於其他場地舉行歲末祝福感恩會，希望讓鄉親能就近前往參加。

靜思精舍德杭法師、德璒法師帶來證嚴法師以及全球慈濟人的祝福，德杭法師表示，透過大藏經回顧了2025年全球發生的事情，看到了世界上這麼多的災難，雖然災難很多，但是我們也看到了希望，德杭法師表示，九月下旬前往光復進行清掃時，除了慈濟人之外，也看到許多自發帶著打掃工具前來幫忙光復鄉親清掃家園的熱心民眾，搭乘的那班列車，終點不是光復，當列車一抵達光復，全部人都下車了，當時看到的是人與人之間互助的美善及溫暖；德杭法師也邀請在場鄉親每日都能發一善願，讓社會更祥和!

慈濟志工還在外場規畫多個攤位，當參加完內場的活動後，志工於出口處先奉上小點及小杯熱湯，讓大家先暖暖胃，之後再前往餐廳享用志工準備的平安餐；今年邀約了中壢分局的波麗士大人前來進行反詐騙宣導，或是到靜思茶道的茶席歇歇腳，由志工為您奉茶，還有擅長造型氣球的志工當場製作造型氣球與小朋友結緣，想讓慈濟的訊息不漏接?邀您加入慈濟基金會LINE好友，現在還有期間限定刮刮樂活動，能將滿載祝福的小禮帶回家。

慈濟基金會表示，每一年慈濟歲末祝福感恩會就像是與鄉親的年終聚會，除了回顧一年來全球時事、慈濟人全球慈善足跡外，更歡迎鄉親們一起加入志工行列、親幫親鄰幫鄰。

（撰文、攝影／李佩璇）