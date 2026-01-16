「中壢沒台灣人了」YTR下標惹議！網友留言區激辯

娛樂中心／饒婉馨報導

旅遊美食YTR「走跳保羅與Tiff」日前去拍片介紹中壢車站附近的美食地圖，影片主要標題為「台灣中壢，已經沒有台灣人了！？一出中壢車站，立馬到東南亞！」，副標題更寫下「街上全是越南人、菲律賓人、印尼人和泰國人」描述中壢車站一帶像是來到東南亞。這段影片迅速引來大批網友熱議，目前點閱數高達 78 萬次。





「中壢已經沒有台灣人了」YTR拍片標題掀論戰！他嘆：移民政策的縮影

影片中拍到東南亞人的市集，意外發現衣服價格最低一件只要30元台幣。（圖／翻攝Youtube頻道《走跳保羅與Tiff》）

「走跳保羅與Tiff」影片詳細記錄中壢火車站周邊的文化轉變，創作者走訪 30 元菲律賓服飾市集、品嚐道地的印尼料理與菲律賓自助餐，還介紹充滿越共風格的咖啡廳以及越南金飾文化。從影片內容可見，假日的中平商圈與車站前後站，主要消費族群確實以移工朋友為主。「走跳保羅與Tiff」在文字中補充，「這些移工朋友，都是支撐起台灣經濟的重要支柱」，且指出他們做的往往都是最辛苦的工作；不過跟東南亞比起來，台灣薪資已經算不錯了，是他們家鄉的3～5倍，「有些人來台灣工作個3～6年，回鄉就能夠蓋房子、做小生意或讓家人上大學」，因此就算很辛苦，他們還是願意來這邊工作，對我們來說的異國美食，卻是他們在異鄉打拚的溫暖慰藉。

YTR介紹專門服務越南人的金飾店，影片中能看見現場人潮眾多。（圖／翻攝Youtube頻道《走跳保羅與Tiff》）

影片上傳後，掀起兩派立場不同的網友留言「他們撐個幾年可以回去養家生小孩，我們要撐一輩子所以生不了小孩」、「人家外勞來台打工一個月3~5萬，做三年就能回家蓋房子或買一間房，台灣人同樣薪水做一輩子連廁所都買不起，外勞年輕人比台灣年輕人幸福」、「我終於了解為什麼台灣苦人多的涵義了！而苦人還要再跟這些苦人競爭！而通常台灣苦人是落敗的一方」、「我有很多移工朋友都是把錢寄回去給家人蓋房子，但自己在台灣不想回去」、「台灣的總人口、地方民生經濟靠的都是外籍移工在支撐」；然而，也有另一派台灣網友暖心鼓勵「希望他們在台灣都能平安快樂」、「感恩他們來台灣辛苦奉獻」、「希望大家可以多接受多元文化，互相尊重」、「覺得這樣的變化也很不錯，希望他們在台灣能夠安居樂業」。





原文出處：「中壢已經沒有台灣人了」YTR拍片標題掀論戰！他嘆：移民政策的縮影

