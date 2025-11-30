中壢深夜車禍 自小客撞路邊車翻覆無人傷

桃園市中壢區中北路二段一起車禍，自行車撞路邊停靠車，自己卻翻車側躺在路邊。（中壢警分局提供）

記者丘安／中壢報導

直行自小客撞路邊自小客，整部車側翻躺在路邊。桃園市中壢區二十九日深夜發生一起車禍，黃姓男子駕駛自小客撞停在路邊自小客，結果黃姓男子自小客翻覆側躺路邊，警方表示，此起車禍無人受傷，黃姓男子酒測，酒測值為零，詳細肇事原因，警方將進一步調查釐清。

中壢警分局中壢交通中隊指出，在二十九日深夜十一時，警方接獲民眾報案電話，在中壢區中北路二段有交通事故發生，警方立即派員到場了解，處理員警到場赫然發現有部車側躺在路邊，但駕駛的黃姓男子沒有受傷。

警方初步調查，現年三十四歲的黃姓男子駕駛自小客車沿中北路直行準備往健行路方向駛行，在中北路二段時，與停放路邊的另部自小客車發生交通事故，致使黃姓男子所駕駛車輛翻覆，現場無人受傷。

警方對黃姓子進行酒測，經測試後黃姓男子的酒測值為０。中壢警分局長林鼎泰表示，民眾夜間行車時應提高警覺，隨時注意車前狀況，與鄰車及路邊車輛保持安全距離，行經無號誌或閃黃、閃紅燈路口更務必加強注意周遭狀況，降低可能事故的發生。

警方表示，此起事故詳細肇事原因，需待進一度調查釐清。