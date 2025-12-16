地方中心／賴國彬 桃園報導

路上遇到羊的機率高嗎？周一（15）晚上，桃園中壢大馬路上，竟然有一隻咖啡色的山羊，從路旁竄出一路狂奔。還跨越車道，路過騎士急忙閃躲。飼主緊追在後，全程被後方駕駛拍下。事後才發現，這隻羊來歷可不簡單，牠是中壢仁海宮建廟200週年比賽的特等羊。

深夜大馬路上，一名機車騎士直行騎在道路上，不過"揪兜媽爹"仔細看，一隻咖啡色的羊突然從路旁竄出，一路狂奔。還跨越車道，騎士嚇得急忙閃躲。後方2名飼主跑到氣喘吁吁還追不上，因為羊實在跑得太快了。

廣告 廣告

畫面被後方轎車全程拍下，並PO上網分享"在中壢遇到羊的機率有多高"，貼文也吊出飼主回應，有抓到羊，追羊好累但拖回去更累，不好意思造成用路人的困擾。

特等羊主人劉邦土：「昨天是用繩索綁著，繩索用羊腳磨斷掉，(是兩個兒子去抓的，大概花多少時間，然後追多遠)，追的話大概追了一公里多，抓到以後再拉回來，總共半個鐘頭左右40分鐘」。

中壢深夜驚見「追羊驚魂記」！竟是「仁海宮200週年比賽」特等羊

中壢仁海宮建廟200週年比賽的特等羊。（圖／民視新聞）

馬路上演追羊戰，不過這隻羊的來歷可不簡單，牠是這次中壢仁海宮建廟200週年比賽的特等羊，身體呈褐白相間，頭上有兩隻大大的羊角，長約77公分，約重50-60公斤，屬於綿羊的一種。

特等羊主人劉邦土：「我抓回來差不多養了兩年多，現在五歲，(比賽量)羊腳的外圍。就由頭這邊開始量羊的外圍，然後最長的就是特等羊」。

中壢深夜驚見「追羊驚魂記」！竟是「仁海宮200週年比賽」特等羊

畫面被後方轎車全程拍下，並PO上網分享。（圖／民視新聞）

百年一見的特等羊馬路狂奔，吸引民眾目光，不過飼主可得拴緊了，否則不但嚇壞用路人，還可能引發危險。

原文出處：中壢深夜驚見「追羊驚魂記」！竟是「仁海宮200週年比賽」特等羊

更多民視新聞報導

反攻藍白惡法！蔡英文悄找大咖「做1事」背後動機曝

川普稱已請求習近平釋放黎智英！關切其健康與人權處境

黃國昌「千萬金流」曝光？台派金主證稱：受託匯入凱思國際

