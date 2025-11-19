中壢清晨驚魂！64歲夫突爆走 鐵鎚、菜刀連環攻擊殺妻後穿血衣自首

64歲夫晨起「一股無名火」鐵鎚猛砸妻頭再割喉奪命。（圖 ／翻攝畫面）

桃園市中壢區17日上午發生一起震驚社會的殺妻命案，64歲李姓緬甸華僑男子向警方供稱，當天早晨起床後感覺天氣驟變，看到56歲的羅姓妻子坐在客廳沙發，竟突被「一股無名火」沖昏頭，隨即拿起鐵鎚朝妻子的頭部重擊，接著再持菜刀割頸，當場將妻子奪命。整起事件發生得突然而兇猛，讓警方與鄰近住戶都感到不可思議。

案發時間大約在17日上午8點，兩人的女兒已經出門上班，李男獨自在家中行兇。據警方描述，李男持鐵鎚攻擊妻子後，又抄起菜刀持續砍殺，直到確認妻子已毫無反應才停止動手。犯案後，他沒有逃逸，也未試圖清洗身上的血跡，而是直接穿著滿身血的衣服，騎著機車前往距離不足1公里的內壢派出所，進門後第一句話便是冷冷地說：「我殺了老婆。」他同時舉起雙手對員警大喊：「把我銬起來！」態度冷靜得讓人毛骨悚然。

警方不敢怠慢，立即派員前往住處確認，一踏入客廳便發現羅姓女子倒臥在地，頭部明顯遭鈍器多次重擊，臉部受創幾乎難以辨識，頸部也有明顯刀傷，早已沒有生命跡象。警方當場封鎖現場採證，並將李男以殺人罪嫌拘提送辦。

經初步了解，李男原籍緬甸，過去在電子工廠任職，直到上個月才剛退休；他的妻子是家庭主婦，兩人多年來無家暴紀錄，也沒有毒品或犯罪前科，鄰里印象中這對夫妻相處和平。與他們同住的女兒接到噩耗後悲痛不已，並表示父母近期相處「完全沒有異狀」，難以相信父親會突然失控殺害母親。

目前警方與檢方對李男的供詞仍持保留態度，將進一步調查其精神狀態、犯案動機及是否與近期生活變化有關，以釐清這起令人心碎的家庭悲劇背後真正的原因。

