中壢火燒貨車！車斗內「廢棄物」突燃燒 濃黑煙竄天

貨車後車斗內的家電廢棄物不明原因於車輛行進中起火。圖：讀者提供

桃園市中壢區普忠路與榮民南路416巷口今(28)日上午9時55分許驚傳火燒車，一台貨車後車斗內的家電廢棄物不明原因於車輛行進中起火，現場有大量濃黑煙竄出，警消獲報立即到場處理，火勢在10時18分許由消防人員撲滅，所幸現場無人傷亡。

中壢警消獲報立即到場處理，火勢在10時18分許由消防人員撲滅，所幸現場無人傷亡。圖：讀者提供

中壢警分局則表示，仁愛派出所於上午9時59分許獲報，在普忠路與榮民南路口由55歲李姓男子駕駛之貨車後車斗起火，立即派員到場進行交通管制，現場無人受傷。

第二大隊說明，現場為行駛中1台貨車，燃燒後車斗內家電廢棄物，面積2平方公尺。無人受困、受傷。有關詳細起火原因，尚待火調科進一步調查釐清。此次中壢分隊共出動消防人員4名、消防車2台。消防人員於上午10時2分許抵達、10時18分許撲滅火勢、10時23分許殘火處理完畢。

