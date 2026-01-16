中壢火車站變身東南亞街區！移工月薪衝6萬

近日網路社群一句「中壢市區已經沒有台灣人了」掀起熱烈討論，引發各界對於中壢地區人口結構轉變的關注。YouTube頻道「走跳保羅與Tiff」日前上傳實地探訪影片，以「台灣中壢，已經沒有台灣人了！？一出中壢車站，立馬到東南亞！街上全是越南人、菲律賓人、印尼人和泰國人」為標題，累積觀看次數已突破77萬人次。

根據影片記錄，從中壢火車站出站後，沿著中和路往聖心天主教堂方向行進，沿途可見各式東南亞外文招牌密集分布。當地商家包含咖啡店、美髮店、服飾攤販等，均以外籍移工為主要消費族群。其中服飾攤販標榜「5件350元」、「一件30元」的超低價格，顯示當地已形成完整的移工經濟圈。街道上往來行人多以英語交談，營造出濃厚的異國氛圍。

這些移工主要在鄰近工業區的工廠工作，承擔較為辛苦的勞動。根據「走跳保羅與Tiff」指出，移工基本月薪約2萬8千元，加班後月收入有機會達到5至6萬元，相當於家鄉薪資的3至5倍。許多移工來台工作3至6年後，便能存下第一桶金返鄉蓋房子、經營小生意或供家人接受高等教育。

聖心天主教堂成為菲律賓移工假日禮拜的信仰中心，周邊因此聚集大量東南亞攤販與店家。除了前站的菲律賓市集外，後站還有印尼料理、越南金飾店、越共風格咖啡廳等，中平商圈假日主要消費族群已明顯轉為移工群體。

影片曝光後引發網友兩極反應。支持者認為「希望他們在台灣都能平安快樂」、「他們比台灣人會經營」，並感謝移工對台灣經濟的貢獻。反對聲浪則表示「失去從小到大的家鄉味」，質疑多年來移民政策規劃不當。有網友諷刺指出，外籍移工來台工作三年就能回家買房，台灣年輕人同樣薪水卻一輩子買不起房。

「走跳保羅與Tiff」在影片中表示，中壢的變化是台灣經濟發展與移民政策的縮影。移工們在最辛苦的崗位上努力工作，成為支撐台灣經濟運作的重要支柱。對台灣人來說是異國風情，對移工而言卻是離家鄉最近的溫暖力量。他呼籲民眾前往中壢體驗當地異國餐廳，感受這股支持台灣運作的溫暖力量。

