中壢無號誌路口車禍 機車卡進貨車底部滿地血跡

機車當場卡進貨車底部，現場並留下斑斑血跡。畫面經變色處理。圖：讀者提供

桃園市中壢區後興路二段與祿元街口今(14)日上午9時50分許發生車禍，當時47歲許姓男子駕駛自用小貨車、45歲蔡姓男子騎乘機車，雙方經過該處無號誌路口時發生碰撞，機車當場卡進貨車底部，現場並留下斑斑血跡。中壢警分局表示，該起事故造成蔡男膝蓋、手指骨折及下顎撕裂傷，所幸送醫後沒有生命危險。

該起事故造成騎士膝蓋、手指骨折及下顎撕裂傷，送醫後無生命危險。畫面經變色處理。圖：讀者提供

中壢交通中隊說明，蔡男騎乘機車沿後興路二段往環中東路方向直行，許男駕駛自用小貨車往沿祿元街往吉長二街方向直行，雙方於無號誌路口發生交通事故，導致蔡男受有膝蓋、手指骨折及下顎撕裂傷，送醫後無生命危險。經警方到場實施酒測，雙方酒測值均為0。有關詳細肇事原因，尚待警方進一步調查釐清。

中壢分局長林鼎泰呼籲，民眾行經無號誌路口時，務必減速慢行、注意左右來車，並依道路標誌、標線及交通規則讓車通行，切勿搶快或心存僥倖；騎乘機車及駕駛車輛均應隨時提高警覺，確實遵守交通規則，以避免交通事故發生，確保自身及他人用路安全。

