中壢甜點推薦～珀舍Perse史奴比鬆餅、西西里咖啡，用小確幸填滿你的咖啡時光

桃園中壢｜珀舍 Perse

中壢下午茶・白色系咖啡廳・西西里咖啡推薦

在生活的某些時刻，你不需要一間「一定要打卡」的咖啡廳，

只需要一個地方，坐下來，好好喝杯咖啡。

這天，買完冰箱，事情告一段落，

嗯～～那就來喝個下午茶吧

於是，我們走進了 珀舍 Perse。

珀舍 Perse 是一間位在桃園市中壢區興仁路一段的小咖啡店，

低調、安靜，卻很容易讓人記住。

整間店走的是 白色系咖啡廳風格，

加上木質北歐風，沒有浮誇裝飾，

卻有一種「像朋友家一樣舒服」的氛圍。

如果你正在找：中壢咖啡廳推薦、中壢下午茶、白色系咖啡廳、史奴比造型飲品，

可以安靜坐著聊天或放空的地方

那珀舍Perse，會是很不錯的選項。

白色系咖啡廳的魅力，走進珀舍，第一個感覺就是白白的、乾乾淨淨的。

白牆、白桌、柔和燈光，空間不大，卻不壓迫，

沒有吵雜的背景音，很適合慢慢坐著。

這不是那種刻意設計給拍照的空間，而是會讓人心裡浮現一句話：「欸，這裡可以待一下。」

鬆餅（Waffle）這天點了一份 鬆餅，

史奴比造型鬆餅一上桌，造型先加分。

外層烤得金黃，口感不會太乾，搭配水果一起吃，甜度剛好、不膩口。

這種甜點，不是要你驚呼連連，而是讓你邊吃邊點頭的那種。

熱美式咖啡

如果你喜歡單純的咖啡味，那珀舍的 熱美式咖啡，乾淨、順口，

很適合在白色系空間裡慢慢喝。

西西里咖啡

西西里咖啡帶著清爽的酸香，喝起來很有精神。

如果你不想喝太厚重的咖啡，這杯很適合午後時光。

一熱一冷，剛好完成一個下午。

珀舍 Perse不是那種一來就要拍照打卡的咖啡廳，而是一間你會想記在心裡、

下次還想再來坐坐的地方。

買完冰箱，順路喝杯咖啡、吃份鬆餅，把日常過得柔軟一點。

嗯～～這樣的下午，真的很可以。

珀舍 Perse

地址：桃園市中壢區興仁路一段168號

電話：0925 191 225

付款方式：現金、全支付

文章來源：快樂雲愛旅行