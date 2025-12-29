中壢男持汽油彈夜襲派出所 警循線2小時迅速逮捕

【警政時報 陳世軒／桃園報導】北捷近日甫爆發隨機傷人案件，嫌犯張文持煙霧彈與汽油彈襲擊台北車站造成社會動盪。今（29）日深夜1時，又有一名疑似患有精神疾病的34歲褚姓男子持玻璃米酒瓶製成的簡易汽油彈，往中壢分局普仁派出所旁空地投擲。最終警方循線將其逮捕，後依公共危險罪嫌偵辦。

34歲褚姓男子疑似患有精神疾病，持簡易汽油彈，往中壢分局普仁派出所旁空地投擲。最終被警方依公共危險罪嫌逮捕。（記者翻攝）

經了解，褚男將裝有汽油之玻璃米酒瓶點燃，並於派出所旁投擲，但火勢微小即滅。警方獲報火警後立即調閱監視器，並循線在2小時內將褚男從租屋處帶回調查。過程中褚嫌對失序坦承不諱，稱當下情緒不佳方出現脫序行為，最終警方依公共危險罪嫌依法偵辦，並建請檢察官羈押，預防再犯。

警方獲報後立即調閱監視器，並循線在2小時內就將褚男從租屋處帶回警局。（記者翻攝）

中壢分局長林鼎泰強調，涉及縱火、危害公共安全之作為，警方必嚴正以待、迅速查辦，絕不寬貸，另外，他也呼籲民眾發現可疑的危險行為時，應立即通報警方，共同維護社會治安與公共安全。

