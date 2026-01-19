中壢男疑毒駕恍神追撞2貨車 棄車逃逸仍難逃法網

中壢男龍慈路撞車被捕，車內起獲海洛因及依託咪酯送辦。





中壢警分局普仁派出所於18日12時許獲報，在龍慈路有交通事故發生，立即派員到場。

經了解，48歲翁姓男子駕駛自小客車沿龍慈路往同慶路方向直行，疑似毒駕，追撞前方2輛自小貨車，事故發生後翁男下車逃逸，隨即遭2名車主攔下報警處理。

警方到場後，立即依規定對翁男實施酒測，雖酒測值為0，但警方於車內起獲使用過之喪屍菸彈3顆（依托咪酯）、第一級毒品海洛因2包（總毛重約2克）、第二級毒品安非它命1包（毛重約20克），經口腔唾液試劑測試，為海洛因及依託咪酯陽性，全案警詢後，將翁男依涉嫌違反毒品危害防制條例、毒駕及肇事逃逸等罪嫌移送偵辦。

中壢警分局長林鼎泰強調，酒駕、毒駕行為嚴重危害自己及其他用路人之人身安全行為，警方必將依法嚴辦，絕不寬貸，並呼籲駕駛人切勿心存僥倖，以免危害自身及其他用路人安全。

