中壢男連撞2貨車還想逃！車內遭搜出3毒品慘了

翁男因施用毒品神志不清，直接追撞前方兩輛自小貨車。圖：讀者提供

桃園市中壢區龍慈路昨（18）日中午12時許發生一起毒駕追撞事故。一名48歲翁姓男子駕駛自小客車行經該路段時，因施用毒品神志不清，直接追撞前方兩輛自小貨車。翁男肇事後更企圖棄車逃逸，所幸遭現場兩名受害車主及時攔下並報警。中壢警分局員警到場後在車內搜出包含喪屍菸彈、海洛因等多樣毒品，全案依依涉嫌違反毒品危害防制條例、毒駕及肇事逃逸等罪嫌移送偵辦。

翁男肇事後更企圖棄車逃逸，所幸遭現場兩名受害車主及時攔下並報警。圖：讀者提供

普仁派出所說明，昨日獲報翁男駕駛小客車沿龍慈路往同慶路方向直行，因疑似毒駕導致判斷力失準，撞上前方兩輛貨車。事故發生後，翁男並未下車察看，反而意圖轉身逃離現場，兩名貨車車主見狀，立即上前將其攔截，防止其脫逃。

警方抵達現場後，對翁男實施酒測，數值雖為0，但在隨後的搜索中，竟在其車內起獲已使用過的喪屍菸彈3顆、第一級毒品海洛因2包，總毛重約2克以及第二級毒品安非它命1包，毛重約20克。經由口腔唾液試劑檢測，翁男對海洛因及依託咪酯均呈現陽性反應。

中壢警分局長林鼎泰強調，酒駕、毒駕行為嚴重危害自己及其他用路人之人身安全行為，警方必將依法嚴辦，絕不寬貸，並呼籲駕駛人切勿心存僥倖，以免危害自身及其他用路人安全。

