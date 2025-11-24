中壢男騎士深夜自撞 5機車、垃圾子車慘遭波及

男子自撞共波及5部機車及一旁之垃圾子車。(圖/讀者提供)

《本文轉載自桃園電子報：https://tyenews.com/》

記者陳儒賢

桃園市昨(23)日晚間23時許，一名30歲古姓男機車騎士沿中壢市延平路往桃園方向直行時，因不明原因自撞，共波及5部機車及一旁之垃圾子車，並導致古男全身多處擦、挫傷，詳細肇事原因尚待警方釐清。

中壢警分局表示，昨日晚間獲報在延平路有交通事故發生，立即派員到場。經了解，古男騎乘普通重型機車沿延平路往桃園方向直行時，因不明原因自撞，撞擊路旁停放騎樓上之5部機車及一旁之垃圾子車，經測試酒測值為0，詳細肇事原因尚待釐清。

中壢分局長林鼎泰強調，夜間行車務必降低車速、提高警覺，留意周遭環境及前方路況，避免因一時疏忽釀成事故。警方也呼籲用路人遵守交通規則、勿超速行駛，共同維護道路交通安全。