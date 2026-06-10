中壢百大肇事路口迎轉機 警偕議員會勘決議增設號誌治本
桃園市中壢區交通安全升級迎來新進展。位於市區要道的中壢區中山路與和平街口，過去因屬於無號誌路口，車流交織複雜，曾被列為「桃園百大肇事路口」之一。
為防制事故，警方先前雖於該處建置科技執法設備取締未禮讓行人，使事故件數從去(114)年同期(1至5月)的14件，降低至今(115)年的7件，降低幅度為50%，受傷交通事故更從去(114)年的10件，降低至今(115)年的2件，降低幅度更高達80%，但由無號誌設計仍頻頻引發地方民怨與誤解。
為此，桃園市政府與警方強調，處罰並非目的，數據降低僅反映出該路口確實具備高度危險性與硬體改善的急迫性。為了消弭民眾疑慮並澈底根治交通盲點、確保行人用路安全，地方積極推動將該路口升級為正式實體號誌管制，期盼透過根本性的硬體建設，取代單純的違規取締。
為了通盤檢討配置並化解民怨，中壢警分局於6月9日上午邀集地方民意代表實地會勘。本次由分局協同中壢區魯明哲立法委員、所有議員、地方里長及交通局等單位就號誌設置與車流疏導廣納建言。
會中眾人達成共識，直言單純的執法取締僅是治標，唯有全面檢視道路工程與號誌規劃，改善無號誌缺陷，才能在保障安全的同時，合理顧及在地居民的用路感受。
中壢分局分局長林鼎泰表示，維護安全，確保行人用路權益是首要任務，但執法絕非為了開罰，而是為了導正習慣。該路口過去因缺乏號誌導致衝突不斷，雖全年度車禍從114年的26件縮減至115年的7件，證明科技執法確有成效，但警方深切理解民眾在無號誌處遭取締的無奈。因此警方主動發起會勘，希望透過跨局處對話，將基層民意轉化為具體的交通工程改善方案，尋求以更人性化、更根本的治本之道來取代單純的科技執法。
經密集討論，會勘決議將由交通局研議於該路口設置三色號誌，並針對尖峰時段增設行人專用時相及對角線行人穿越道。屆時將透過全紅燈管制，開放行人任意方向穿越，達成「人車完全分流」以保障絕對路權。
中壢分局強調，警方尊重民眾對科技執法的意見，期盼透過本次增設號誌的工程措施，用最符合民意的交通建設來取代罰單。未來硬體到位後，將翻轉過去的危險形象，打造真正安心的人行環境。
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