中壢百警雷霆除暴 臨檢盤查掃蕩不法
記者鄧榮坤、劉宏梁／桃園報導
為防制青少年誤入不當場所及遏止不法犯罪，中壢警在 6 條主要聯外道路設置路檢點，同步對轄內 18 處臨檢點，並結合 22 組巡邏網 以優勢警力於轄境內實施臨檢盤查，執行「雷霆除暴」專案勤務，動員逾 100 名警力，結合刑事警察大隊、保安警察大隊、交通警察大隊及外事科等桃警團隊警力，針對轄內青少年易聚集處所加強臨檢作為，全力淨化治安，守護青少年寒假生活安全。
中壢警分局於元月24日至30日，在 6 條主要聯外道路設置路檢點，同步對轄內 18 處臨檢點，並結合 22 組巡邏網，以優勢警力於轄境內實施臨檢盤查，查獲各類刑案 110 件 101 人，其中包含酒後駕車 6 件 6 人、毒駕 2 件 1 人、毒品案件 22 件 21 人、詐欺案件 29 件 29 人，另查獲通緝犯 35 件 28 人，展現警方持續強勢執法、全面打擊犯罪的決心。
在掃蕩妨害風化方面，中壢警分局亦加強查緝不法性交易行為。中福及自強派出所於本月 27 日，分別在中美路二段及環中東路查獲妨害風化案件，將媒介性交易的 47 歲王男及39 歲羅男依妨害風化罪嫌移送偵辦，另將從事半套性交易之43歲阮女及35歲高女依社會秩序維護法裁罰。
中壢警分局指出，分局今年 1 月份共受理詐欺案件 342 件，其中僅「假網拍詐欺」即高達 103 件，占比約 30%。分析發現，詐騙接觸管道多透過 Facebook、Threads 等社群平台，被害族群以 20 至 25 歲學生族群 為主，常見手法包括「僅需支付運費即可取得免費商品」、「購買偶像周邊商品」及「購買演唱會門票」等。警方呼籲，網路購物務必選擇具官方交易機制的平台，切勿私下轉帳，如有疑慮可撥打 165 反詐騙專線查證。
中壢警分局長林鼎泰提醒青少年應從事正當休閒活動，避免流連不當場所或進行不法行為；也呼籲家長多關心子女行蹤，警民攜手共同守護青少年寒假安全。
中壢警分局持續執行「雷霆除暴」專案勤務（中壢警分局提供）
