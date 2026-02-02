中壢自立國小生態池「保育蛇類出沒」 學子與自然和平共處

水生池邊的草花蛇。圖：教育局提供

桃園市中壢區自立國小座落於市區核心地帶，周邊高樓林立、車流不息，是典型人口密集的都會區。都市叢林裡的綠地在此處已逐漸消逝，然而，在學校的努力之下，善用校園角落的有限空間，投入長達五年的規劃與實踐，逐步營造出一座兼具教育與保育功能的生態區域。今年秋冬之際，學校結合課程辦理生態調查活動，卻意外發現水生池中居然出現保育類草花蛇的蹤影，這一筆紀錄為自立國小的生態環境寫下嶄新的一頁，也顯示多年來的友善環境經營已逐漸開花結果。

親師生夜間觀察活動。圖：教育局提供

教育局介紹，自立國小生態池的前身原為兩棵高大的老榕樹，因感染褐根病而相繼枯死，學校團隊並未選擇封閉或填平，而是重新思考土地利用方式，將挑戰化為轉機，打造一處能讓學生親近自然、也能提供生物棲息的水生生態池。營造過程中，從水質改善、土壤調整到植栽配置，皆以「原生、友善、永續」為原則，逐步建立穩定的生態基礎。同時，學校著手復育台灣原生物種，栽植台灣萍蓬草、小杏菜等水生植物，並引入史尼氏小䰾、青鱂魚等原生魚類，讓生態池形成完整的食物鏈與棲地結構。這樣的規劃不僅提升生物多樣性，也讓學生在日常學習中，親眼見證動植物共存共融的實際樣貌。

水生生物調查活動與觀察。圖：教育局提供

自立國小以學校為圓心，學生為半徑，刻畫出自然科學的同心圓，學校長期辦理生物調查、親子夜間觀察活動與生態社團課程，透過多元方式引導學生深入認識校園生態環境。在本學期一次例行的生態調查活動中，三年忠班學生張琇茵正專心觀察與記錄蓋斑鬥魚的活動情形，卻無意間發現水面下有條蛇悠游而過，突如其來的畫面讓張琇茵大聲呼叫，現場師生又驚又喜，隨即依循課程所學，保持冷靜、拉開距離進行觀察。五年忠班學生張耕閤發揮細膩的觀察並說到，「草花蛇全身以褐色為主，仔細看眼睛下方及眼部後方各有一條黑色的細紋，躲在草叢中具有非常好的保護色。」老師也向學生們科普，「草花蛇原本廣泛分布在台灣低海拔區域，現今因土地開發與棲地減少，使得族群數量銳減」，這份由學生親自發現的驚喜，不僅是生態演替的最佳證明，也成為孩子們難忘的學習記憶。

校園生態池能有今日成果，仰賴教師團隊的長期投入與跨界合作，學校結合生態專家提供專業諮詢，協助棲地營造與物種辨識，同時也有熱心家長與社區志工共同參與維護。一般而言，大多數人對蛇類都存有恐懼與害怕之心，校園中出現蛇類也會擔心是否具有毒性，是否會危及學生安全，種種疑問透過專業解說、課程指導與觀念的澄清後，培養學生可以有能力進行判斷與應變。

生態池成為學校教學的重要資源，讓課本知識走出教室；下課鐘聲響起時，學生也能自在探索、觀察生命的變化。從過去到現在，自立國小以行動連結歷史與未來，讓友善校園生態持續升級，為城市保留一處生生不息的自然角落。校長游文志表示，「回顧校史，60年前學校原本是一口溜池，承載著地方生活與自然記憶。如今所打造的生態池，正是對那段歷史的溫柔回應，期盼在現代校園中重現過往的生態縮影」。

