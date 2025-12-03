中壢藍可兒懸案1／乖巧律師助理轉職酒店妹 陪男友回家從此消失

彭女（右）與李男（左）到超商購物，2人互動親密。（東森新聞提供）；彭女（小圖）曾任律師助理，離職後到酒店應徵。（翻攝畫面）

2017年4月25日，家住桃園市桃園區的彭姓女子向公司請假，從此之後就沒人見過她的身影，彭母遲遲聯繫不上女兒，女兒的手機又一直反常地處於關機狀態，她非常擔心，隔天就跑到轄區派出所報案協尋。

彭母告訴警方，女兒曾任律師助理，平常乖巧孝順，下班都會返家照顧年邁的祖父母，為了多賺點錢，後來跑到酒店應徵，失蹤當天本來要去酒店上班，卻臨時請假，她聯繫幾個跟女兒要好的朋友才知道，女兒前一天跟朋友借了3千多元，之後便音訊全無，彭母不知道女兒的去向，也不知道女兒請假及借錢的原因。

警方聽完，認為彭女是成年人，沒有積欠鉅款，也沒跟家人爭吵，無故失聯確實不尋常，於是調閱她的手機通聯及定位紀錄，發現手機關機前，最後的訊號位置是在桃園市中壢區，警方根據彭女日常的移動路線，加上手機定位，調閱了上百支監視器，終於在4天後，查出她在4月24日晚間11點多，搭上計程車前往中壢，下車後與一名男子會合。

警方到李男住處（圖）找彭女，李男沒應門，不久後竟墜樓身亡。（東森新聞提供）

監視器畫面顯示，彭女先與該名男子在超商買東西，2人有說有笑，男子還多次撫摸彭女的頭部及背部，甚至摟著她的腰，肩並肩一起走出超商，互動十分親密，最後2人一起走進附近一棟社區大樓。警方掌握畫面後，立即通知彭母確認，但彭母一臉狐疑，因為她並不知道女兒交了男朋友，更不知道這名男子究竟是誰。

承辦員警根據彭女與男子互動推斷，2人應該是情侶關係，彭女可能是不想讓家人知道，才偷偷關機與男友約會。為了讓媽媽放心，警方特別帶彭母到該大樓找女兒，管理員告知男子姓李，住6樓某室，並帶著警方及彭母到李男住處按門鈴，一夥人在門口等了一會兒，聽見屋裡有聲響，卻一直沒人開門，不久之後突然聽到一聲巨響，接著就有鄰居大喊：「有人墜樓！」

彭母（圖）多次夢見女兒哭喊著好冷，卻遍尋不著女兒下落。（東森新聞提供）

警方趕緊下樓查看，結果發現墜樓的人竟然就是李男，雖然緊急送醫，但最終仍回天乏術。為了找尋彭女下落，警方決定破門進入李男住處，不過，一群人仔細搜索，就是找不到彭女，只發現彭女的外套、鞋子與平板電腦。警方調出大樓的監視器畫面，只見彭女與李男會合當晚，彭女按下電梯按鈕，跟李男一起進電梯，之後就再也沒有彭女走出大樓的畫面。

