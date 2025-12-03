中壢藍可兒懸案2／警搜男友住家一景象全身發毛 再查驚覺他竟是分屍前科犯

彭女（右）與李男（左）搭電梯上樓的畫面，成為她的最後身影。（翻攝畫面）

警方直覺彭女恐遭不測，請來鑑識人員到李男住處採證，奇怪的是，李男住處非常凌亂，衣服及雜物堆得到處都是，卻只有浴室打掃得乾乾淨淨，極度不尋常，除此之外，鑑識人員還在屋內找到一把美工刀，並在刀柄內側採到血跡反應，比對之後，確認是彭女的DNA。警方認為，刀刃沒有血跡反應，應該是李男刻意清洗過，彭女可能慘遭殺害。

警方隨即調查李男的背景，赫然發現他曾犯下殺人分屍案！彭女失蹤案發前22年，李男到當時女友的住處拜訪，因為認為女友和室友講話不客氣，對他開玩笑過頭，傷了他的自尊心，所以一氣之下將2人監禁，後來甚至殺了該名室友，並將死者拖到浴室，用菜刀分屍。

李男當時的女友不知道室友已經喪命，她趁隙逃出後，立即報警救人，警方上門時，發現李男把浴室清理得很乾淨，並將屍塊分裝在幾個塑膠袋內，正準備外出丟棄，警方當場將他逮捕，調查後才知道李男曾在醫院工作過，有解剖的經驗，了解人體的關節、肌理。犯下殺人分屍案的李男，最後被法院判處無期徒刑，服刑20年後假釋出獄。

警方搜索李男住處，在一把美工刀的刀柄內側採到彭女的血跡。（示意畫面）

李男假釋後隔年，又因酒駕被判刑，法院隨即撤銷假釋，要求他回到牢裡服完殘刑，李男不願意就範，開始逃亡、遭到通緝，警方懷疑他因為怕被逮，所以爬出6樓窗外，想沿著水管爬到其他樓層逃逸，卻不慎墜樓身亡。

知道李男有分屍前科後，警方重回浴室採證，結果在排水孔下方，發現彭女的微量DNA反應，但未找到屍塊。警方不敢大意，列出好幾種棄屍的假設，甚至派人挖開化糞池，確認是否有屍塊被沖進馬桶裡，也詢問左右鄰居是否聽到剁骨的聲音，並沿著李男的上班路線，搜尋可疑的大圳、埤塘，但卻找不到任何線索，彭女就像美國知名的「藍可兒案」一樣，進入電梯後就人間蒸發。

