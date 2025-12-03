中壢藍可兒懸案3／相關監視器全是黑畫面 她託夢媽媽喊好冷靈異頻傳

警方調閱監視器影像時，畫面卻突然離奇消失，監視系統甚至宣布報廢。（示意畫面，AI繪圖Adobe Firefly生成，本刊美術組後製）

為了破案，警方再度調閱大樓的監視器畫面，希望能找到李男外出棄屍的蛛絲馬跡，沒想到員警看著畫面過濾細節時，影像竟突然消失，整個監視系統甚至故障，無法操作，警方趕緊聯絡廠商維修，但機器怎樣都無法修復，直接宣布報廢，連之前的資料都救不回來，警方轉向隔壁店家調閱出入口監視器，沒想到好幾個鏡頭都是沒有訊號的黑畫面，讓員警非常錯愕。

警方全力調查，但似乎有股神祕力量不斷阻擋，彭母心裡做了最壞打算，就算女兒不幸遇害，至少死要見屍。案發之後，彭母多次夢到女兒，夢境中的女兒不斷喊著：「好冷！」彭母懷疑屍體被冰在冷凍庫，但警方陪她重回現場，查看冰箱與天花板，仍一無所獲。

廣告 廣告

藍可兒（圖）入住美國某飯店後失蹤，3週後被發現陳屍水塔內。（翻攝畫面）

後來彭母找上民俗專家，希望透過對方的力量，幫她帶女兒回家，該專家也曾表示，感應到彭女疑似在某大學的後山，警方陪彭母搜索，後來在草叢中發現一個壓著冥紙的麻布袋，打開一看是一堆白骨，眾人一度以為找到了，但鑑識後確認只是獸骨，並非人骨。

雖然檢警及家屬都認為，彭女應該是被李男殺害，但李男已死，彭女的屍體又下落不明，沒辦法結案，承辦檢察官最後為彭女手寫牌位，希望超渡她、讓她瞑目，也希望有朝一日能夠出現突破點，讓此案真正落幕。

更多鏡週刊報導

中壢藍可兒懸案／氣質正妹人間蒸發8年 唯一知情男友離奇墜樓成懸案

中壢藍可兒懸案1／乖巧律師助理轉職酒店妹 陪男友回家從此消失