中壢街友身體不適送醫 警局派員前往協助

中壢龍岡地下道常見街友在內休息，日前警方和相關人員將一名街友送醫。（中壢警局提供）

記者丘安／中壢報導

桃園市中壢區中壢火車站前站通往後站的龍岡路地下道，日前有位街友被發現身體不適，十六日中壢警方表示，已將這位彭姓街友送醫安置；中壢警分局長林鼎泰也表示，警方會發揮警政即時應處與協調角色，共同守護民眾生命安全與社會秩序。

桃園市中壢區中壢火車站週邊常會見到有街友倒臥在商家前的路邊或晚上到前站通後站的龍岡地下道睡覺，近日就有位街友被民眾發現疑似是身體不適，趕緊向警方報案的情事，中壢警局也派員前往協助。

中壢警分局十六日表示，中壢龍岡地下道是中壢車站前、後站之重要通道，平日往來人潮眾，近日接獲通報，指該地下道內有位遊民疑似身體不適、倒臥通道，可能需要協助，員警立即前往處理，當日上午十時許獲報後，警方就會同南區遊民外展服務中心社工及當地里長到場關懷訪視。

警方說，經了解，是位現年五十七歲彭姓男子，疑精神狀況不佳、行動不便，明顯自理能力不足；經南區遊民外展服務中心社工依專業評估後，認為彭民已無法自主生活，需立即接受醫療照護並銜接後續安置服務，惟彭民情緒不穩、抗拒就醫，警方基於保障彭民生命身體權益的立場，通報消防隊到場協助，依規定啟動強制就醫程序。