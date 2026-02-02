中壢街頭槍響！小客車掛變造車牌拒檢、逆向衝撞 警開12槍攔阻畫面曝

社會中心／陳韋劭報導

白色小客車逆向企圖衝撞員警，員警開12槍攔阻。（圖／翻攝畫面）

桃園市中壢區中山東路今天（2日）上午傳出槍響，警方攔查一輛疑似變造車牌的白色小客車，但駕駛卻加速逃逸，期間還逆向企圖衝撞員警，員警雖開了12槍攔阻，仍被對方逃脫，目前正全力緝捕中。

警方指出，2日上午9時50分，派出所員警在中壢區強國路、榮民路口發現一部自小客車疑似變造車牌，員警趨前欲盤查，但小客車駕駛卻加速逃逸，員警一路追至中山東路2段，小客車直接逆向行駛且有衝撞員警情形，員警隨即朝小客車開12槍攔阻。

警方表示，員警為維護安全而使用警械，但仍被對方逃逸，目前正全力積極追緝中。

