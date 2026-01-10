中壢西園路停車場驚傳火燒車 轎車深夜竄火自燃成廢鐵
（觀傳媒桃竹苗新聞)【記者曾平/桃園報導】桃園市中壢區西園路一處停車場，於昨（9）日晚間 8 時 51 分許驚傳火燒車意外。一輛停放在場內的自小客車因不明原因突然竄出熊熊大火，烈焰瞬間將車體包圍，現場火光閃爍並伴隨濃煙，恐怖畫面令附近民眾驚心動魄。桃園市消防局勤務中心接獲報案後，隨即指派第二大隊內壢分隊，出動 2 輛消防車、1 輛救護車及 7 名消防人員趕赴現場展開救援。
由於起火地點鄰近人口稠密的住宅區，警消人員抵達後不敢掉以輕心，立即架起水線並以強力水柱進行灌救，設法阻斷火勢向周邊民宅延燒。在警消全力搶救下，火勢迅速於 10 分鐘內獲得控制並完全撲滅。所幸事發當時車內並無人員受困，整起事故未造成傷亡，但該輛自小客車已因高溫悶燒嚴重毀損，幾乎燒成一團廢鐵。
針對這起突發的自燃事故，現場已由警方協助維持秩序，詳細的起火原因以及具體的財產損失，目前正由消防局火調科人員進一步採證與調查中。(圖/資料照)
