中壢警匪追逐 力擒偷車慣犯

偷車徐姓男子警方攔查還狂奔，最後被警方堵住去路，員警破窗後才將徐嫌逮捕。（中壢警局提供）

記者丘安∕桃園報導

桃園市中壢區八日晚上演警匪追逐，五十歲徐姓男子是偷車慣犯，昨又在中壢區永嘉街偷車後，被警方攔檢，徐男不但拒檢還意圖衝撞員警，警方開槍射擊轎車左前輪，徐男仍駕車逃逸，一路追逐七公里，逃逸過程中還撞傷一名騎士，所幸最後被警車堵住去路遭逮；警方表示徐姓男子半年就犯多起竊車案，全案則在警詢後依法送辦。

中壢警方表示，八日晚十時警方接獲民眾報案，指稱他停在中壢區永嘉街一部自小客車遭竊，警方隨即派員到場查處，除沿線調閱周邊監視器外，亦派線上巡邏網加強巡查，當晚調閱監視錄影畫面發現該失竊車輛行駛於中壢區高鐵南路一帶，隨即前往攔查。

警方在當晚十時四十五分在中壢區高鐵南路四段與福達路一段路口發現被竊的自小客，準備進行查檢時，駕駛贓車的徐姓男子（五十歲），不但拒絕受檢，還駕車衝撞下車攔停之警員，員警依法使用警械，朝該車左前輪射擊，警方在十時五十分終在平鎮區復旦路四段與長安路口成功將徐嫌攔停，員警依法使用警棍破窗，才將徐嫌制伏逮捕。