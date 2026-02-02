中壢警匪追逐！疑掛假車牌逆向狂飆 警舉槍他繼續跑
《本文轉載自桃園電子報：https://tyenews.com/》
記者黃雅蘭
桃園市中壢區強國路與榮民路口今(2)日上午9時50分許發生警匪追逐，一台白色豐田自小客車遭中壢警分局AI巡防系統偵測疑似懸掛變造車牌，警方上前攔查，駕駛竟加速逃逸，一路逆向高速行駛，還作勢衝撞警車，警方為維護公共安全，當場舉槍喝斥對方，該車仍繼續逃逸，警方正在全力查緝中。
中壢分局說明，自強派出所員警在中壢區強國路與榮民路口，AI巡防系統警示前方一部白色豐田自小客車疑似變造車牌，欲攔下盤查時，駕駛竟假意停車隨即加速逃逸。
員警立刻通報攔截圍捕，該車於中山東路二段逆向高速行駛，影響民眾安全，普仁派出所員警也立即上前攔檢，該車仍未停車且欲衝撞員警，員警為維護安全使用警械，目前刻正全力積極追緝中。
