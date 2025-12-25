中壢警匪追逐！駕駛拒檢衝撞警車逃逸 毒品唾液快篩陽性

自小客車在中壢分局前被警方攔停，員警當場破窗逮人。圖：讀者提供

桃園市中壢區昨(24)日晚間21時30分許發生警匪追逐，當時中壢派出所正在中壢區中央西路與大同路口，執行「雷霆除暴」擴大臨檢防制車手暨取締酒駕專案勤務，發現一台自小客車行車搖晃，立即上前攔查，55歲鄭姓男駕駛卻當場加速逃，並衝撞警車、與另台自小客車在中和路發生碰撞後逃逸，最後在中壢分局前被警方攔停，員警當場破窗逮人，並在車上查獲海洛因、安非他命等毒品。經毒品唾液快篩檢測，鄭男被驗出海洛因及安非他命陽性，被依毒駕、公共危險、妨害公務等罪嫌偵辦，車上3名乘客則依毒品罪偵辦。

廣告 廣告

中壢分局在車上查獲海洛因、安非他命等毒品。圖：讀者提供

中壢分局說明，警方發現鄭男駕駛之自小客車行車搖晃，欲攔查時該車竟拒檢並加速駛離。該車於拒檢時更衝撞警車，並與另一輛自小客車於中和路發生交通事故而逃逸，經通報線上高密度巡邏網，順利於中壢分局前將該車攔停，中壢派出所員警楊明諺、吳晉伊及勤務人員隨即上前英勇破窗，當場將鄭男拉下逮捕。警方現場於車內查獲第一級毒品海洛因及第二級毒品安非他命殘渣袋各1個，又於副駕駛之乘客盧男身上查獲約8公克的第二級毒品安非他命1包。

自小客車拒檢加速逃，與警車、另台自小客車發生碰撞。圖：讀者提供

鄭男經唾液初篩呈海洛因及安非他命陽性。全案警詢後，鄭男依毒駕、公共危險、妨害公務等偵辦，2名盧姓乘客、1名葉姓乘客則依毒品罪偵辦。

中壢分局長林鼎泰強調，毒駕與酒駕行為嚴重危害用路人生命安全，分局將持續結合「雷霆除暴」專案勤務，加強巡邏攔查與臨檢力道，對於任何危害公共安全之不法行為，警方均將依法從嚴究辦，守護市民生命與交通安全。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

桃園某旅館房內藏大量提款卡 港男來台當詐團車手被逮

桃園跨年晚會進場需安檢 禁止攜帶大型背包、行李箱