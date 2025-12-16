中壢警協助遊民送醫安置 守護民眾安全

記者鄧榮坤、劉宏梁／桃園報導

這幾天天氣寒冷，中壢警分局中壢派出所日前接獲通報，中壢區龍岡行人地下道內，有位遊民疑似身體不適、倒臥通道，可能需要協助，員警立即前往處理並將他送醫，後續將由社政單位持續評估安置與照顧事宜。

中壢警分局防治組組長謝乾一、中壢派出所警員孟翔，會同南區遊民外展服務中心社工及當地里長到場關懷訪視。經了解，該名57歲男子精神狀況不佳、行動不便，明顯自理能力不足。南區遊民外展服務中心社工依專業評估後，認為男子已無法自主生活，需立即接受醫療照護並銜接後續安置服務，惟男子情緒不穩、抗拒就醫。警方基於保障彭民生命身體權益的立場，通報消防隊到場協助，依規定啟動強制就醫程序，由警員隨同救護車，將他送往部立桃園醫院就醫。

中壢警分局長林鼎泰表示，警方秉持「視民如親」的核心精神為民服務，於第一線發現異常情形時，除依法維護公共安全外，亦將依程序通報並結合相關單位資源，發揮警政即時應處與協調角色，共同守護民眾生命安全與社會秩序。

中壢警分局協助遊民送醫。（中壢警分局提供）