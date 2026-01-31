中壢警執行「雷霆除暴」專案 本週查獲110件刑案
記者丘安／中壢報導
中壢警方三十一日表示，這週在該警局轄內執行「雷霆除暴」專案勤務共查獲各類刑案一百一十 件一百零一人，警方表示，此專案勤務是守護青少年寒假安全；中壢警分局長林鼎泰也呼籲家長多關心子女行蹤。
中壢警分局三十一日發佈新聞稿表示，從二十四日開始，一直到三十日，中壢警方持續執行「雷霆除暴」專案勤務，動員逾百名警力，結合各警力，針對轄內青少年易聚集處所加強臨檢作為，並在境內實施臨檢盤查，採取「對外封鎖、對內清查」方式，全力淨化治安，守護青少年寒假安全。
警分局表示，本週執行專案勤務以來共計查獲各類刑案 110 件 101 人，其中包含酒後駕車 6 件 6 人、毒駕 2 件 1 人、毒品案件 22 件 21 人、詐欺案件 29 件 29 人，另查獲通緝犯 35 件 28 人。
中壢警分局長林鼎泰表示，寒假期間青少年活動時間增加，警方將持續秉持「雷霆除暴、強勢執法」原則，透過路檢點封鎖、臨檢點清查，全力防制不法犯罪，同時加強反詐騙與法治宣導，提醒青少年朋友應從事正當休閒活動，避免流連不當場所或進行不法行為；也呼籲家長多關心子女行蹤。
