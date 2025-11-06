中壢警強力執法與教育宣導 守護交通安全

記者鄧榮坤、劉宏梁／桃園報導

中壢區交通事故中，無照駕駛問題長期居高不下，近年來屢屢成為肇事主因之一，為有效遏止無照駕駛歪風，中壢警分局即日起，除持續強化路檢與取締作為，並配合立法院三讀通過之《道路交通管理處罰條例》修法新制，全面展開強力執法與教育宣導雙軌並進，期望藉由高強度執法與法治宣導，杜絕「沒照照開照騎」的僥倖心態，守護中壢交通安全。

警方指出，立法院日前三讀通過《道路交通管理處罰條例》修法，將大幅提高汽、機車無照駕駛罰鍰並增加吊扣牌照及車輛所有人連坐罰。罰鍰部分，機車駕駛人最高可罰新臺幣3萬6000元，汽車駕駛人最高可罰6萬元，10年內3次以上累犯者，將加重處罰為無罰鍰上限，並當場移置保管車輛且吊扣牌照。牌照吊扣期間部分，初犯為3個月、10年內再犯為6個月、10年內三犯以上則為1年，期能以不便性遏阻。車輛所有人若明知無照仍提供車輛，將比照駕駛人罰鍰及牌照吊扣期間處罰。

廣告 廣告

中壢警分局長林鼎泰呼籲，駕駛人應確實依法考取駕照，切勿心存僥倖，以免「沒照上路、荷包失血」。為有效防制無照駕駛，警方除加強取締外，亦推動「分齡分眾」交通安全宣導，針對高風險族群如青少年及高齡者，主動前往校園、社區及長者活動中心進行宣導，提升法治觀念與安全意識，期能以教育與執法並進的方式，共同營造安全順暢的用路環境。

為維護交通安全，中壢警分局全面展開強力執法與教育宣導雙軌並進。（中壢警分局提供）