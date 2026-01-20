中壢警攜手新明國小法治教育 寓教於樂扎根法治與交通安全觀念

中壢警攜手新明國小法治教育，扎根法治與交通安全觀念。





為深化校園法治教育並提升學童交通安全意識，桃園市警局中壢警分局於日前攜手桃園市中壢區新明國小，前往校園辦理「法律小偵探：我的行為，誰來扛？」法治與交通安全宣導活動，對象鎖定國小五、六年級學生，透過活潑互動的方式，帶領學童認識法律責任、尊重他人權利，現場氣氛熱烈、笑聲不斷。

活動一開始，警方以學生熟悉的超級英雄為引子，帶出「能力越大，責任越大」的概念，向學生說明責任並非只有被責罵才算，而是「做了事情，就要為後果負責」，並進一步介紹不同年齡層的責任能力，強調五、六年級正是「開始為自己行為負責」的重要轉折階段。

在課程中，警方也以情境劇方式說明「故意」與「過失」的差別，提醒學生即使不是故意，只要因貪玩、粗心而造成他人受傷，「過失」同樣要負責，破除「我不是故意的就沒事」的迷思。隨後並透過「校園法律地雷區」有獎徵答，引導學生認識言語侮辱、網路造謠、肢體衝突、恐嚇行為及身體自主權等常見法律風險，讓孩子在歡笑中建立清楚界線。

此外，警方也結合交通安全宣導，提醒學童上下學途中應遵守交通號誌、行走行人穿越道、不在馬路上嬉戲追逐，騎乘自行車務必配戴安全帽，並強調「遵守交通規則，就是保護自己，也保護別人」，將安全觀念落實於日常生活。

活動現場警方特別準備宣導品及可愛的「警察小熊」，吸引學生踴躍互動、搶答問題，現場氣氛一度熱烈到「差點失控」，孩子們反應熱情，也讓宣導效果更加深刻。

中壢警分局長林鼎泰表示，警方持續將法律與交通安全教育適齡宣講，透過理解與尊重的核心概念，讓學生學會保護自己、尊重他人；未來也將持續深入校園，透過多元、有趣的方式推動法治與交通安全宣導，陪伴孩子在安全與守法的環境中健康成長。

