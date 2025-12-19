中壢警深入企業宣導，提醒移工守法自保、遠離犯罪。





為強化外籍移工犯罪預防及交通安全觀念，中壢警分局近日前往攜手日月光中壢廠，結合鎵興國際股份有限公司辦理犯罪預防宣導活動，針對在臺工作的菲律賓籍移工透過即時翻譯，加強宣導「反詐騙」及「交通安全」重點法令，期盼透過第一線說明，提升守法意識，避免誤觸法網。

中壢警分局指出，近年詐騙集團常以「高薪、快速賺錢」為誘因，吸收移工擔任詐欺「車手」，負責提領贓款或代收款項，看似輕鬆，實則一旦涉案，最重可依刑法加重詐欺罪判處1年以上、7年以下有期徒刑，並須負擔民事賠償責任，往往成為詐騙集團的犧牲品，得不償失。

警方特別提醒，居留證、護照、銀行帳戶及門號SIM卡，絕不可提供或轉交他人使用，否則不僅可能淪為人頭帳戶，最重可處3年以下有期徒刑，並科新臺幣100萬元以下罰金，亦將影響日後在臺工作及再次入境權益。如遇可疑情形，可撥打165反詐騙專線或1955勞工諮詢專線即時查證。

在交通安全方面，警方同步宣導，駕駛汽、機車均須持有合法駕照，無照駕駛最高可罰2萬4,000元；酒後騎乘機車或微型電動二輪車，最重可處20萬元罰鍰；另自113年11月30日起，微型電動二輪車須掛牌才能上路，違者將處3,600元並移置保管，且嚴禁雙載，違規最高可罰600元，呼籲務必遵守交通號誌、拒絕酒駕，確保自身與他人安全。

中壢警分局長林鼎泰表示，警方將持續深入轄內企業與移工聚集場所，加強犯罪預防與交通安全宣導，透過清楚說明法令與實際案例，協助外籍移工「安心工作、平安生活」，共同營造安全、友善的工作與居住環境。

