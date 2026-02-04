中壢警醫院逮通緝犯！方女激動拒捕仍被搜出「喪屍菸彈」送辦

中壢員警在桃園區一所醫院內查獲一通緝犯和毒品。（照片中壢警局提供）

記者丘安／中壢報導

中壢警方四日表示，三日下午該分局員警據線報在桃園區中山路一所醫院內查獲因案被通緝方姓女子並在她身上搜出屍菸彈一顆，警方表示，方姓女子在查緝時情緒激動，最後仍將方女帶回警所，全案在警訊後依傷害通緝、毒品危害防制條例案依法偵辦。

中壢警分局四日表示，該分局普仁派出所員警三日下午四時三十分，接獲線報，因案被通緝的方姓女子（四十五歲）在桃園市桃園市區中山路一所院出現，並不時有情緒動情形。

警方接獲線報之後，隨即前往桃園區中山路這所醫院，警方見情緒很不穩的方姓女子在醫院後，隨即上前盤查，經確認方女身分後即予以逮捕並帶回警訊，警方在搜索時，並在方女外套口袋內查獲喪屍菸彈一顆。

全案在警訊後依傷害通緝、毒品危害防制條例案依法偵辦。